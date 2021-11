O que a TAP Air Portugal mostra sobre a recuperação de viagens

O lançamento bem-sucedido da vacina em Portugal, permitindo sua reabertura mais cedo do que seus vizinhos, tornou o alvo um favorito na Europa. Mas o país Caminhada turística Em meio à reestruturação financiada pelo governo e às contínuas incertezas da epidemia – o caminho de recuperação sustentada do avião coincidiu.

“Nosso potencial para este inverno já é de 80 por cento em comparação com 2019, e esperamos uma tendência semelhante no próximo verão”, disse Christine Ourmières-Widener, CEO da empresa. TAP Air Portugal, Quarta-feira no Skift Aviation Forum. “Quanto à região que atendemos, não fizemos nenhuma mudança significativa em nossa malha. Brincamos com a frequência e o tipo de aeronave para onde voamos.

A curva de procura do avião é diferente da de outras transportadoras europeias, apesar de Portugal ter transportadoras europeias de baixo custo, disse a TAP Air a Ourmières-Widener, o editor da companhia aérea, Madhu Unnikrishnan, explicando a competitividade de Portugal.

Por exemplo, não voar para a Ásia e voar para o Brasil mais cedo do que as transportadoras norte-americanas – o segundo maior mercado de aeronaves fora de Portugal, devido a um aumento significativo nas reservas – significa menos controles e restrições nas fronteiras.

“O Brasil é um mercado em crescimento”, disse Ourmières-Widener, enquanto os brasileiros não podem viajar para os Estados Unidos devido a atrasos significativos no processamento de vistos, mas estão se mudando para a Europa. A TAP Air Portugal voou para 11 localidades no Brasil para voos pré-epidémicos, com 10 frequências baixas mas regressou para o inverno. Os voos da América do Norte, incluindo JFK e Newark, estão agora sendo reiniciados à medida que os Estados Unidos reabrem para todos os passageiros vacinados.

A receita de passageiros vem à medida que a companhia aérea passa por uma reestruturação, com foco no ajuste de capacidade, redução de custos, melhoria da dívida durante epidemias e aumento da eficiência do lado da receita. Este último visa dar resposta a um aumento significativo das expectativas dos clientes na obtenção de uma experiência digital, disse Ourmières-Widener da TAP Air Portugal.

“Como podemos aprimorar toda essa experiência digital para nossos clientes, mas também melhorar nossa estrutura de distribuição que sustenta nosso crescimento de receita e estrutura de receita?”

Ourmières-Widener disse que obter mais informações antes e no meio da viagem se tornou mais importante porque os clientes estão tentando ter mais confiança na experiência geral, o que implica em aprimorar a experiência humana em paralelo com a experiência digital. Como resultado, a companhia aérea se concentrou em seus call centers.

“Temos visto um grande aumento de chamadas mesmo com as melhorias na nossa experiência online. Devo dizer que a TAP tem se surpreendido com a pressão do call center.

O ressurgimento da TAP Air Portugal aponta sobretudo para a necessidade do Brasil, mas também para a procura de VFR e Lusófona para viajantes de negócios de África, mesmo em meio a uma epidemia.

“Esta é uma boa surpresa porque era algo que você não poderia ter previsto antes da crise, mas sim, todos os nossos mercados na África eram muito flexíveis, muito flexíveis durante a crise”, disse ele. Ourmiers-Widener. “Temos a nossa rede. É muito importante para nós porque ligamos comunidades com uma ligação muito forte a Portugal, que tínhamos durante a crise.

Ourmières-Widener classificou a divisão no mercado lusófono como 60/40 VFR e viajantes de negócios, reconhecendo que, embora os preços das commodities sejam altos nas indústrias de petróleo e mineração naquela parte da África, o transporte comercial da África Lusófona também é alto.

Mas será que a TAP Air Portugal vai além do seu reduto histórico na África de língua portuguesa para outras partes do continente?

“Em 2022, acho que precisamos estar ainda mais vigilantes – por que, como você mencionou anteriormente, estamos em processo de reestruturação e contamos com a assistência do governo. Será difícil para nós deixar esses países sem correr riscos significativos em investindo em novos locais.

A estratégia da DAP Air Portugal é fortalecer a rede e o posicionamento da Lusófona em África, visto que os níveis de 2019 ainda não foram atingidos.

“Portanto, primeiro vamos garantir que nossas posições sejam ainda mais fortes em 2022 e depois em 2023. Mas nossa indústria ainda está em modo de recuperação total”, disse Ourmières-Widener.

“Mas tenho certeza de que 2023 será outra história – mas 2022 será reestruturado.”

Inclui a tão esperada decisão do governo sobre um novo aeroporto para Lisboa Ourmières-Widener disse que o governo agora está pronto para tomar uma decisão.

“Como uma das principais transportadoras nacionais, 2023 nos dará a capacidade de desenvolver um plano e desenvolver depois de 2024.”

No âmbito da reestruturação, o CEO da TAP Air Portugal confirmou o compromisso da companhia aérea com as metas líquidas zero para 2050 do grupo de aviação global IATA. “Esta é uma expectativa de nossos clientes, mas também é uma expectativa de nossos funcionários e parceiros”, disse Ourmières-Widener.

Com todas as mudanças pós-epidemia na indústria da aviação, a falta de diversidade no nível de liderança permanece uma constante. Ourmières-Widener disse a Unnikrishnan, uma das poucas mulheres à frente de uma grande companhia aérea, que depois de estudar engenharia, ele se lembrou de que era a única mulher no hangar quando começou.

“Precisamos preparar a nova geração, identificar novos talentos e ter certeza de que estão prontos para os próximos passos”, disse Ourmières-Widener, acrescentando que é responsabilidade dos líderes garantir que isso aconteça.

Sua mensagem para as moças: “É possível. Se têm ambição, se não têm problemas em trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, é isso que a companhia aérea exige de qualquer pessoa, homem ou mulher. Acho que a indústria está disposta a olhar para isso cada vez mais, e isso é muito positivo.