Um novo vazamento confirma as especificações do Pixel 8 e Watch 2, incluindo a bateria

À medida que a data de lançamento de 4 de outubro se aproxima, mais vazamentos surgem detalhando a próxima série Pixel 8 e Pixel Watch 2 do Google, com o vazamento mais recente incluindo mais especificações e tamanhos de bateria.

Novo vazamento de pessoas em WinFuturo Ele exibe outro lote de fotos Pixel, mostrando mais uma vez as cores e o design atualizados. Mas já vimos tudo isso antes e em algumas ocasiões também. No entanto, existem alguns detalhes importantes que são esclarecidos e revelados aqui.

Isto inclui confirmação adicional das principais especificações. O Pixel 8 possui tela FHD de 6,17 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. O Pixel 8 Pro é atualizado para uma tela QHD + de 6,7 polegadas com 12 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Notavelmente, embora o Tensor G3 suporte velocidades de armazenamento UFS 4.0, o uso de variantes de 128 GB significa em grande parte que o Google não usará o UFS 4.0, que é uma forma mais rápida de armazenamento e tem sido usada em dispositivos como o OnePlus 11 e o Galaxy S23. Series.

Algumas especificações de câmera também foram mencionadas, incluindo o sensor principal Samsung GN2 de 50 MP em ambos os dispositivos, com um sensor Sony IMX787 de 64 MP usado para a câmera ultra-grande angular do Pixel 8 Pro e um Samsung GM5 de 48 MP atrás da lente telefoto 5x. O Pixel 8 possui um sensor Sony IMX386 de 12 megapixels para a câmera ultra-larga de acordo com o relatório, e ambos também possuem um sensor Samsung de 11 megapixels para a câmera frontal (que está listado como um sensor de 10,5 megapixels).

Os tamanhos das baterias do Pixel 8 e do Pixel 8 Pro são declarados em 4.600 mAh e 5.100 mAh, respectivamente, o que significa que veremos pequenos aumentos em ambos os dispositivos.

Algumas especificações do Pixel Watch 2 também foram mencionadas, incluindo uma bateria de 306 mAh. Isso é um pouco maior do que a bateria de 294 mAh do primeiro Pixel Watch, relatada anteriormente. Fora isso, são mencionados um display OLED de 1,2 polegadas, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento, junto com uma série de sensores de saúde.

Muito disso já é conhecido há algum tempo, no entanto Onde futuro O sólido histórico e o tempo ajudam a solidificar o que esperar do lançamento na próxima semana. Os preços também foram confirmados em 799 euros e 1.099 euros para o Pixel 8 e 8 Pro, respectivamente, e 399 euros para o Pixel Watch 2.

O lançamento do Google está agendado para 4 de outubro.

