Meta lança chatbots de consumo de IA com avatares de celebridades em seus aplicativos sociais – Ars Technica

Na quarta-feira ele estava morto Anunciar Sua entrada fácil no mundo lotado dos chatbots de IA, A beira Relatórios. Durante uma apresentação no Meta Connect 2023, a empresa disse que lançaria seu assistente de bate-papo “Meta AI” e uma seleção de personalidades de IA em suas plataformas de mensagens, incluindo WhatsApp, Instagram e Messenger.

O novo assistente de IA do Meta provavelmente parecerá familiar para quem já usou chatbots como ChatGPT ou Claude. Ele foi projetado como um chatbot de uso geral que, segundo Meta, pode ajudar a planejar viagens, responder perguntas e criar imagens a partir de instruções de texto. O assistente também integrará resultados em tempo real do mecanismo de busca Bing da Microsoft, dando-lhe acesso a informações atuais, semelhante ao Bing Chat, o plugin de navegação ChatGPT e Google Bard.

Durante as demonstrações, The Verge diz que a IA do Meta foi capaz de gerar rapidamente imagens de alta resolução a partir de breves descrições de texto usando o prompt “/imagine”, e o uso do recurso será gratuito. Embora Meta não tenha revelado todos os detalhes do novo treinamento de assistente de IA, a empresa disse que é um modelo personalizado baseado em parte no modelo de linguagem LLaMA 2 da empresa, lançado em julho.

Além do assistente geral, a Meta está lançando 28 personagens alimentados por IA em suas plataformas de mensagens, incluindo vários personagens interpretados por celebridades, como Tom Brady (que interpreta “Bru”, um fanático por esportes) e Kendall Jenner (que interpreta “Billie “, “Big Sister” e Snoop Dogg (um “mestre de masmorras” que fornece conselhos sobre jogos).

de acordo com TechCrunch, As fotos de celebridades não são vídeos puros, mas geralmente podem ser processadas para funcionar como novas animações. No entanto, eles também não falam, então são mais como avatares representativos de personalidades de robôs de IA baseados em texto. Meta diz que os populares sistemas de IA entraram em beta limitado na quarta-feira, mas ainda não vimos relatórios no local (ou por telefone, por assim dizer) sobre sua implementação.

Para garantir que esses personagens populares de IA não entrem na Zona Tai e pronunciem frases embaraçosas ou prejudiciais, a empresa diz que passou 6.000 horas em exercícios da equipe vermelha para identificar e resolver usos potencialmente problemáticos de seus assistentes. Este processo incluiu a criação de milhares de conversas internas para melhorar o comportamento e as respostas do assistente.

Atualmente, o novo Meta Assistant não é treinado em dados públicos de usuários do Instagram ou Facebook. No entanto, The Verge deu a entender que isto pode mudar à medida que a empresa pretende aumentar a utilidade do seu chatbot através da “integração social”, de acordo com Ahmed Al-Dahl, vice-presidente de IA generativa da Meta.

Os executivos da Meta veem o enorme alcance de usuários da empresa como uma vantagem importante, com bilhões de usuários diários no WhatsApp, Instagram e Messenger. Embora a OpenAI tenha sido indiscutivelmente pioneira no campo dos chatbots gerados por IA, é possível que a gama Meta permita ao seu assistente alcançar mais consumidores para experimentar os seus primeiros chatbots – ao mesmo tempo que aumenta o envolvimento rentável dos utilizadores nas suas aplicações.