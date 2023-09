Meta revela assistente de inteligência artificial e óculos de streaming via Facebook

MENLO PARK, Califórnia (Reuters) – O CEO da Meta Platforms Inc (META.O), Mark Zuckerberg, lançou na quarta-feira novos produtos de inteligência artificial para consumidores, incluindo robôs que criam imagens realistas e óculos inteligentes que respondem a perguntas, bem como uma realidade- aprimorando o fone de ouvido. Padrão.

Zuckerberg descreveu os produtos como uma combinação dos mundos virtual e real e enfatizou que parte do que a Meta oferecia era inteligência artificial gratuita ou de baixo custo que poderia ser integrada às rotinas diárias. O Meta’s Quest é um best-seller no emergente campo de realidade virtual, e os executivos da empresa o descreveram como o de melhor valor do setor, uma homenagem ao lançamento iminente do caro fone de ouvido da Apple.

Falando de um pátio central no amplo campus da Meta no Vale do Silício, Zuckerberg disse que uma nova geração de óculos inteligentes Meta Ray-Ban (ESLX.PA) começará a ser comercializada em 17 de outubro, ao preço de US$ 299.

O dispositivo incluirá um novo assistente Meta AI e será capaz de transmitir ao vivo o que o usuário vê diretamente para o Facebook e Instagram, um avanço em relação à capacidade da geração anterior de tirar fotos.

Zuckerberg falou na conferência Meta Connect, o maior evento do ano da empresa de mídia social, bem como sua primeira conferência presencial desde o início da pandemia.

Ele também disse que o mais recente headset de realidade mista da Quest começará a ser comercializado em 10 de outubro e apresentará os primeiros produtos generativos de IA da empresa voltados para o consumidor. Este último inclui um chatbot chamado Meta AI que pode gerar respostas de texto e imagens fotorrealistas.

“Às vezes inovamos ao lançar algo que nunca foi visto antes”, disse Zuckerberg. “Mas às vezes inovamos ao pegar algo excelente, mas muito caro, e torná-lo acessível ou até mesmo gratuito.”

Meta AI será integrado aos óculos inteligentes como assistente, começando em versão beta nos EUA. Uma atualização de software agendada para o próximo ano daria ao Assistant a capacidade de identificar lugares e coisas que as pessoas veem, bem como realizar tradução de idiomas.

A Meta criou o Meta AI usando um modelo personalizado baseado no poderoso modelo de linguagem Llama 2 que a empresa lançou para uso comercial geral em julho. Zuckerberg disse que o chatbot terá acesso a informações em tempo real por meio de uma parceria com o mecanismo de busca Bing da Microsoft.

Em entrevista à Reuters, o chefe da Meta Global Affairs, Nick Clegg, disse que a empresa tomou medidas para filtrar detalhes privados dos dados usados ​​para treinar o modelo e também impôs restrições sobre o que a ferramenta poderia gerar, como proibir a criação de imagens fotorrealistas. imagens. De figuras públicas.

“Tentamos excluir conjuntos de dados que continham uma grande porcentagem de informações pessoais”, disse Clegg, citando o LinkedIn como exemplo de site cujo conteúdo foi intencionalmente subutilizado.

[1/9]Convidado assiste à apresentação do headset de realidade virtual atualizado durante o evento Meta Connect na sede da empresa em Menlo Park, Califórnia, EUA, em 27 de setembro de 2023. REUTERS/Carlos Barria Obtenção de direitos de licenciamento

Robôs de IA personalizados

A Meta também anunciou que está construindo uma plataforma que desenvolvedores e pessoas comuns podem usar para criar seus próprios bots de IA personalizados, que terão perfis no Instagram e no Facebook e eventualmente aparecerão como avatares no metaverso.

Para demonstrar as capacidades da ferramenta, a Meta criou um grupo de 28 chatbots com diferentes personalidades desenhados com vozes de celebridades como Charli D’Amelio, Snoop Dogg e Tom Brady, de acordo com uma postagem no blog da empresa.

Os recursos parecem ter como objetivo melhorar aplicativos e dispositivos existentes, em vez de desenvolver novas superfícies de anúncios ou outras fontes de receita.

“Não espero que os produtos de IA da Meta sejam monetizados por algum tempo e acho que acabará sendo indiretamente”, disse Bob O’Donnell.”Eles parecem mais interessados ​​em ajudar a desenvolver uma plataforma que outros desenvolvedores usarão.” , analista sênior da TECHnalogy Research.

Zuckerberg também disse na quarta-feira que os jogos em nuvem do Xbox chegarão ao Quest em dezembro.

A Meta anunciou pela primeira vez o fone de ouvido Quest 3 no verão, bem na época em que a Apple lançou o fone de ouvido Vision Pro, um produto de última geração com preço de US$ 3.500.

A partir de US$ 500, o Quest 3 apresenta a mesma tecnologia de realidade mista apresentada pela primeira vez no Quest Pro, mais caro da Meta, lançado no ano passado, que mostra aos usuários um feed de vídeo do mundo real ao seu redor.

Os anúncios de hoje refletem como Zuckerberg planeja navegar na mudança deste ano no entusiasmo dos investidores em direção à inteligência artificial a partir de tecnologias de realidade aumentada e virtual.

As apostas para este evento eram altas, já que os investidores criticaram no ano passado a empresa-mãe do Facebook e do Instagram por gastar pesadamente no metaverso, o que levou Zuckerberg a demitir dezenas de milhares de funcionários para continuar a financiar sua visão.

Os desenvolvedores estão observando para avaliar os aplicativos que podem criar para os dispositivos Meta mais recentes. Enquanto isso, os investidores procuravam sinais de que uma aposta que fez a empresa perder mais de US$ 40 bilhões desde 2021 poderia valer a pena.

(Reportagem de Katie Paul e Anna Tong em Menlo Park, Califórnia) Reportagem adicional de Yuvraj Malik, Pushkala Aripaka e Shashwat Awashti em Bengaluru (edição de Kenneth Lee, Peter Henderson e Matthew Lewis)

