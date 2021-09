Um estudo recente diz que o COVID-19 está evoluindo para se tornar cada vez mais circulante no ar

Mais recentes Variáveis de SARS-CoV-2, o vírus que causa COVID-19, pode ser mais transportado pelo ar à medida que evolui, de acordo com um estudo recente da Universidade de Maryland, Publicados No Doenças Infecciosas Clínicas revista da semana passada.

Pessoas infectadas com a cepa alfa de COVID-19 respiram 43 a 100 vezes mais vírus do que aquelas com a cepa original de COVID-19, estresse explicar

A pesquisa descobriu que a carga viral no ar de pacientes com a variante alfa era 18 vezes maior do que o que pode ser explicado pelo aumento da quantidade de vírus em swabs nasais e saliva.

Os pesquisadores também descobriram que coberturas faciais, como máscaras e panos cirúrgicos, reduzem a quantidade de vírus respirado no ar em cerca de 50%.

“Nós sabemos isso Delta De acordo com o estudo, a circulação alterada é agora mais contagiosa do que a variante alfa, disse o Dr. Don Melton, professor de saúde ambiental da Escola de Saúde Pública da Universidade de Maryland.

“Como a pesquisa indica que variáveis ​​sucessivas estão constantemente melhorando nas viagens aéreas, uma melhor ventilação e máscaras bem ajustadas, junto com a vacinação, podem ajudar a compensar os riscos aumentados”, acrescentou.

Nos primeiros dias da pandemia, os cientistas inicialmente não conseguiram confirmar se o COVID-19 poderia se espalhar através de partículas no ar, e acreditava-se que fosse transmitido por meio de ações como tossir e espirrar.

Uma mulher usa uma máscara protetora durante a pandemia de coronavírus (Crédito: Universidade de Tel Aviv)

Já conhecíamos esse vírus na saliva e nos esfregaços nasais [were] Aumento de infecções de variáveis ​​alfa. vírus[es] Pode ser transmitido pelo nariz e pela boca pulverizando gotas grandes perto de uma pessoa infectada. Um dos autores do estudo, o estudante de doutorado Jianyu Lai, disse que nosso estudo mostra que o vírus nos aerossóis exalados está aumentando ainda mais.

Os pesquisadores recomendam uma “abordagem em camadas” para proteger as pessoas em funções públicas e espaços internos – que incluem vacinas, máscaras bem ajustadas, melhor ventilação, maior filtração e desinfecção UV do ar.

“As mensagens para levar para casa a partir deste artigo são que o coronavírus pode estar em sua respiração exalada (e) melhorar sua respiração exalada, e usar uma máscara reduz a chance de inalá-lo em outras pessoas”, disse Assistant Clinical. Professora Jennifer German, co-autora do estudo.