A sonda Mars Insight da NASA detectou três grandes terremotos em Marte

O módulo de pouso removeu poeira suficiente de um dos painéis solares para manter seu sismômetro durante o verão, permitindo aos cientistas estudar os três maiores terremotos que viram nele. Marte.

Em 18 de setembro NASALander InSight comemorado Marte Mil Dias, ou Sol, medindo os maiores e mais longos terremotos já detectados pela missão. Estima-se que o terremoto teve magnitude de 4,2 e tremeu por cerca de uma hora e meia.

Este é o terceiro grande terremoto detectado pelo InSight em um mês: em 25 de agosto, o sismômetro da missão detectou dois terremotos de magnitude 4,2 e 4,1. Para efeito de comparação, um terremoto de magnitude 4,2 tem cinco vezes a energia do detentor do recorde da missão anterior, um terremoto de magnitude 3,7 detectado em 2019.

A missão é estudar ondas sísmicas para aprender mais sobre o interior de Marte. As ondas mudam à medida que viajam pela crosta, manto e núcleo do planeta, proporcionando aos cientistas uma maneira de olhar profundamente na superfície. O que eles aprenderam pode esclarecer como todos os mundos rochosos, incluindo a Terra e a Lua, se formaram.

Terremotos poderiam não ter sido detectados se a missão não tivesse entrado em ação no início do ano, porque a órbita altamente elíptica de Marte o manteve mais distante do sol. As temperaturas mais baixas exigiam que a espaçonave dependesse mais de seus aquecedores para aquecimento; Isso, combinado com o acúmulo de poeira nos painéis solares do InSight, reduziu os níveis de energia da sonda, exigindo a tarefa de conservar energia desligando temporariamente alguns dispositivos.

A equipe conseguiu manter o sismômetro adotando uma abordagem contra-intuitiva: eles usaram o braço robótico do InSight para pingar areia perto de um único painel solar na esperança de que, quando rajadas de vento o carregassem pelo painel, os grãos varressem um pouco de poeira. O plano funcionou e, durante várias atividades de remoção de poeira, a equipe viu que os níveis de energia permaneceram razoavelmente constantes. Agora que Marte está perto do sol novamente, a energia está começando a subir.

“Mesmo depois de mais de dois anos, Marte parece ter nos dado algo novo com esses dois terremotos.”

– Investigador principal da InSight, Bruce Banerdt

“Se não agirmos rápido no início deste ano, podemos ter perdido alguma grande ciência”, disse o principal investigador da InSight, Bruce Banerdt, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, que está liderando a missão. “Mesmo depois de mais de dois anos, Marte parece ter nos dado algo novo com esses dois terremotos, que têm características únicas.”

Visões do Templor

Enquanto o terremoto de 18 de setembro ainda está sendo estudado, os cientistas já sabem mais sobre o terremoto de 25 de agosto: o evento de magnitude 4,2 ocorreu a cerca de 5.280 milhas (8.500 quilômetros) de InSight – o terremoto mais distante que a sonda detectou até agora.

Os cientistas estão trabalhando para determinar a origem e a direção das ondas sísmicas, mas sabem que o tremor ocorreu tão longe de sua origem que o InSight detectou quase todos os grandes terremotos anteriores: Cerberus Fossae, uma área a cerca de 1.000 milhas (1.609 quilômetros) de distância, onde a lava fluiu nos últimos milhões de anos. Uma possibilidade particularmente intrigante são os Valles Marineris, o sistema épico de longos vales que está devastando o equador marciano. O centro aproximado deste sistema de vale é 6.027 milhas (9.700 km) de InSight.

Para surpresa dos cientistas, os terremotos de 25 de agosto também foram de dois tipos diferentes. O terremoto com magnitude de 4,2 foi dominado por vibrações lentas e de baixa frequência, enquanto as vibrações rápidas de alta frequência foram caracterizadas por uma magnitude de 4,1. O terremoto de magnitude 4,1 estava muito mais perto da sonda – apenas cerca de 575 milhas (925 quilômetros) de distância.

Isso é uma boa notícia para os sismólogos: o registro de diferentes terremotos de uma variedade de distâncias e diferentes tipos de ondas sísmicas fornece mais informações sobre a estrutura interna do planeta. Neste verão, os cientistas da missão usaram dados anteriores do pântano para detalhar a profundidade e a espessura da crosta e do manto do planeta, bem como o tamanho de seu núcleo derretido.

Apesar de suas diferenças, os terremotos de agosto têm uma coisa em comum além de serem grandes: ambos ocorreram durante o dia, os horários de maior vento – e para o sismômetro, os horários mais ruidosos em Marte. O sismômetro do InSight geralmente detecta terremotos à noite, quando o planeta está esfriando e os ventos estão baixos. Mas os sinais desses terremotos eram grandes o suficiente para ultrapassar qualquer ruído do vento.

Olhando para o futuro, a equipe de expedição está considerando a possibilidade de realizar mais operações de limpeza de poeira a seguir Conjunção solar de Marte, quando a Terra e Marte estão em cada lado do Sol. Como a radiação do Sol pode afetar os sinais de rádio, interferindo nas comunicações, a equipe irá parar de emitir comandos para a sonda em 29 de setembro, embora o sismômetro continue a detectar terremotos durante todo o período de acoplamento.

Mais sobre a missão

Laboratório de propulsão a jato Ele dirige o InSight para o Diretório de Missões Científicas da NASA. O InSight faz parte do Programa de Descoberta da NASA, que é administrado pelo Marshall Space Flight Center da agência em Huntsville, Alabama. A Lockheed Martin Space de Denver construiu a espaçonave InSight, incluindo um estágio de cruzeiro e módulo de pouso, e oferece suporte às operações da nave espacial da missão.

Vários parceiros europeus, incluindo o Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais (CNES) e o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), estão apoiando a missão InSight. O Centro Nacional de Estudos Espaciais forneceu o instrumento Interior Structure Seismic Experiment (SEIS) para a NASA, com o investigador principal do IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris). Contribuições importantes para o Sistema de Informação Ambiental Comum vieram do IPGP; Instituto Max Planck para Pesquisa do Sistema Solar (MPS) na Alemanha; Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH Zurique) na Suíça; Universidade Imperial de Londres a Universidade de Oxford no Reino Unido; e JPL. O DLR forneceu o Instrumento de Fluxo de Calor e Conjunto de Características Físicas (HP3), com contribuições significativas do Centro de Pesquisas Espaciais (CBK) da Academia Polonesa de Ciências e Astronika na Polônia. O Centro de Astrobiology Center (CAB) da Espanha forneceu sensores de temperatura e vento.