Últimas notícias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia: atualizações ao vivo

Sergei V. Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, na sexta-feira em Bali, Indonésia. atribuído a ele… foto de Stephanie Reynolds

Nusa Dua, Indonésia – Foi um gambá na festa do resort tropical e foi desprezado por muitos, mas não por todos.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei V. Lavrov, participou de uma reunião dos ministros das Finanças do G20 em Bali na sexta-feira, apesar do status de pária de seu país na Europa e além devido à guerra brutal na Ucrânia.

Secretário de Estado Anthony J. Blinken o entrevistou, assim como muitos outros oficiais ocidentais. Poucos concordariam em posar com ele para a habitual sessão de fotos.

Mas, refletindo sobre o motivo pelo qual a economia da Rússia continua funcionando, Lavrov se reuniu diretamente com vários ministros dos principais países que se recusaram a se juntar à coalizão liderada pelo Ocidente contra seu país, incluindo China, Índia, Brasil, Turquia e Argentina. e Indonésia.

Em comentários em uma sessão plenária focada na insegurança alimentar e energética, Blinken fez um alvo indireto de Lavrov e seus colegas em Moscou, renovando as acusações de que o bloqueio russo do Mar Negro aos portos da Ucrânia estava impedindo a exportação de suprimentos vitais de grãos.

“Para nossos colegas russos: a Ucrânia não é seu país”, disse Blinkin. “O grão dela não é o seu grão. Por que você está bloqueando as portas? Você deveria deixar o grão sair.” Ele observou que os Estados Unidos alocaram mais de US$ 5 bilhões para resolver o problema.

Uma autoridade ocidental disse que Lavrov não estava presente para os comentários de Blinkin, tendo se retirado pouco antes de o ministro das Relações Exteriores ucraniano falar no início da sessão, deixando a vez de falar com uma subordinada que disse que não havia preparado notas. Lavrov também se retirou da sessão anterior do grupo durante as declarações do chanceler alemão.

Mas em comentários a repórteres, o famoso diplomata russo foi um sarcasmo desafiador.

Lavrov disse que o “medo flagrante da Rússia” estava permitindo que os países ocidentais prejudicassem a economia global com sanções contra seu país, e culpou os Estados Unidos pelo colapso da diplomacia entre Washington e Moscou.

O diplomata russo disse que países ocidentais como os Estados Unidos estão agindo contra a missão do G-20 de promover a saúde econômica global, mantendo suas sanções massivas contra seu país.

“O fato de que eles não estão usando o G20 para atingir a meta para a qual foi estabelecido é óbvio”, disse.

Desenvolveu o Tesouro penalidades para Sr. Lavrov imediatamente após a invasão russa da Ucrânia, chamando-o de “responsável direto” pela ofensiva militar.

Na sexta-feira, ele descartou qualquer noção de que estava desapontado por não falar com Blinken, com quem falou pela última vez durante uma reunião em meados de janeiro em Genebra e que autoridades americanas viram como uma última tentativa de evitar uma invasão.

“Não fomos nós que desistimos de todos os contatos, mas os Estados Unidos”, disse Lavrov. E não corremos atrás de quem propõe encontros. Se eles não querem falar, a escolha é deles. Não pensei que fosse necessário iniciar qualquer confronto.”

Lavrov também aproveitou a oportunidade na sexta-feira para humilhar o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, um dia depois de Johnson anunciar que renunciaria. Johnson liderou uma das respostas mais agressivas do Ocidente à invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Eles estavam tentando estabelecer essa nova aliança – o Reino Unido, os países bálticos, a Polônia e a Ucrânia”, disse Lavrov, chamando-a de tentativa de criar uma “ponte inglesa no continente” após o Brexit.

“Eles estavam dizendo que a Otan isolou a Rússia”, disse Lavrov. Foi o partido dele que demitiu Boris Johnson.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanam Jaishankar, que foi visto andando e conversando com Lavrov do outro lado do hotel de luxo que sediou a reunião, Ele disse no Twitter Ele e Lavrov “trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais contemporâneas, incluindo o conflito na Ucrânia e no Afeganistão”. A Índia mantém relações amistosas com Moscou, um antigo patrocinador e exportador de vendas de armas, e ajudou a Rússia a contornar as sanções aumentando suas compras de petróleo russo, com um desconto significativo.