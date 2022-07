Indonésia pede que G20 ajude a acabar com guerra na Ucrânia enquanto Lavrov olha para a Rússia

Ministro das Relações Exteriores da Rússia participa de reunião do G20 em Bali

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia discursa na reunião virtualmente

Indonésia alerta que preços de alimentos atingirão ainda mais países de baixa renda

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, fez uma curta viagem a Bali

NUSA DUA, Indonésia (Reuters) – A Indonésia pediu nesta sexta-feira que o Grupo dos Vinte (G20) ajude a acabar com a guerra na Ucrânia, enquanto os ministros das Relações Exteriores do grupo se reúnem para uma cúpula que coloca alguns dos críticos mais ferozes da invasão da Rússia na mesma sala . Como o diplomata mais graduado em Moscou.

A guerra e seu impacto na economia global dominaram os preparativos para um comício na ilha indonésia de Bali, com altos funcionários de países ocidentais e do Japão enfatizando que não haverá “negócios como sempre” no fórum.

Gritos de “quando você vai parar a guerra” e “por que não parar a guerra” foram ouvidos quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, apertou a mão de seu colega indonésio, Retno Marsudi, no início da reunião.

Enfatizando as tensões na multidão, Retno disse anteriormente que os colegas do G7 disseram a ela que não poderiam participar do jantar de boas-vindas de quinta-feira, onde Lavrov estava presente.

“É nossa responsabilidade acabar com a guerra mais cedo ou mais tarde e resolver nossas diferenças na mesa de negociações, não no campo de batalha”, disse ela na abertura das negociações.

Citando a diversidade religiosa da Indonésia como um exemplo de como crenças díspares podem coexistir harmoniosamente, Retno instou o G20 a “encontrar um caminho a seguir” para enfrentar os desafios que se espalham pelo mundo. Ela disse que as repercussões da guerra, incluindo preços mais altos de energia e alimentos, atingiriam ainda mais os países de baixa renda.

Um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia disse à Reuters que uma declaração na reunião de sexta-feira não era esperada.

“Com a Rússia presente e envolvida, certamente duvido que haja consenso sobre a Ucrânia, por exemplo”, disse um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA antes da cúpula.

A invasão russa ofuscou a presidência da Indonésia da maior economia do G20 este ano, com boicotes de alguns membros e uma retirada em abril em uma reunião de ministros das Finanças em Washington.

É importante que o anfitrião “crie uma atmosfera confortável para todos”, disse Retno na quinta-feira, observando que foi a primeira vez desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro que todos os principais jogadores estavam sentados na mesma sala.

Lavrov sentou-se entre representantes da Arábia Saudita e do México na reunião de sexta-feira.

China alerta para perigos de ‘nova guerra fria’

Um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse na quinta-feira que é importante evitar “interrupções ou interrupções” na agenda do G20, garantindo que nada aconteça que possa legitimar o “tratamento brutal” da Rússia à Ucrânia. Consulte Mais informação

Após discussões sobre a questão da Ucrânia com o ministro indiano das Relações Exteriores, S. Jaishankar na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que Pequim se opõe a qualquer ação que aumente o confronto entre os blocos e crie uma “nova guerra fria”.

A invasão russa, que chama de “operação militar especial”, causou grandes perturbações na economia global, com o bloqueio de grãos ucranianos e sanções ao petróleo e gás russos, levando a uma crise alimentar e ao aumento da inflação global.

A agenda de sexta-feira inclui uma reunião a portas fechadas com os principais diplomatas do Grupo dos 20 países, incluindo China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japão e África do Sul, bem como conversas bilaterais à margem. Espera-se que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia discuta a reunião virtualmente.

Lavrov se encontrou com seu colega chinês Wang Yi em Bali na quinta-feira, durante o qual elogiou Pequim, mas criticou o Ocidente “abertamente agressivo”.

Pela primeira vez em três anos, os ministros das Relações Exteriores da China e da Austrália realizarão conversas paralelas à reunião na sexta-feira, um sinal de degelo nas relações tensas por alegações de interferência estrangeira e sanções comerciais retaliatórias. Consulte Mais informação

Ausente da reunião de sexta-feira estava a secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, representada por Tim Barrow, o segundo subsecretário permanente do Ministério das Relações Exteriores. Relatos da mídia disseram que Truss interrompeu sua viagem a Bali logo após o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, renunciar.

