Depois de dois meses do ano muito tranquilos, as coisas finalmente começam a esquentar em março. Os últimos rumores sugerem que a Apple possui um Evento especial em 8 de março, onde pode revelar muitos novos produtos. Mas isso não é tudo o que março nos reserva.

As duas últimas versões do iOS e do macOS foram um pouco chatas, mas o iOS 15.4 está repleto de recursos e melhorias, e o macOS 12.3 finalmente traz controle global. Ambas as atualizações do sistema operacional devem ser lançadas em março. Por fim, há muitos outros programas e séries no Apple TV+, incluindo novos programas empolgantes e segundas temporadas altamente antecipadas. Aqui está tudo vindo da Apple em março de 2022:

evento de primavera

Há rumores de que o primeiro evento da Apple em 2022 será realizado na terça-feira, 8 de março, mas não é verdade parece menos provável Atualmente. No entanto, ainda esperamos um evento de março e, de acordo com eventos recentes anteriores, deve ser apenas um evento de streaming e não presencial.

Entre os produtos que podemos esperar anunciar está a nova 3ª geração da Apple iPhone SEe Atualizar o iPad Air. Também há rumores no primeiro semestre do ano que foi radicalmente redesenhado MacBook AirE a O avançado Mac miniE as iMac 27 polegadasqualquer um deles também pode aparecer no evento Spring.

A Apple também pode usar o evento para fazer determinados anúncios relacionados a serviços. Raramente ouvimos muito antes de novos serviços serem anunciados, então pode ser qualquer coisa, de um Apple TV+ a um Apple Fitness ou até um Apple Card.

Rumores de novos produtos

O grande evento da primavera finalmente significa alguns novos produtos da Apple para falar! Aqui está o que a Apple pode anunciar em março. não espere ver todos Destes, considere, mas pelo menos dois ou três devem ser declarados.

iPhone SE (3ª geração): Os últimos rumores dizem que este deve ficar parecido com o iPhone 8, mas com uma câmera aprimorada e um novo processador A15. O iPhone 5G será, de longe, o mais caro da Apple.

iPad Air (5ª geração): Provavelmente é o mesmo design excelente do atual iPad Air, com uma atualização para o processador A15, uma câmera frontal ultra larga de 12MP com Center Stage e, claro, 5G no modelo celular.

iMac 27 polegadas: Este pode ser um novo iMac Pro, ou pode apenas ter o nome iMac, mas deve ser um grande passo à frente do iMac de 24 polegadas. Há rumores de que ele espera uma tela HDR com uma pequena luz de fundo LED e um processador M1 Pro e M1 Max.

MacBook Air: O motivo da mudança do MacBook Air se deve a uma grande mudança de design, com bordas planas e cores não muito diferentes do iMac de 24 polegadas. É provável que seja lançado com um processador M2 e pode ter outras melhorias, como uma tela HDR, mais portas ou carregamento MagSafe, como o novo MacBook Pro.

Mac mini: O Mac mini já suporta o M1, mas é um modelo novo e sofisticado com design atualizado, mais portas e um processador M1 Pro/Max. O modelo M1 também deverá ser atualizado com o processador M2 este ano.

Apple lançado iOS/iPadOS 15.3 E a macOS 12.2 No final de janeiro, o processo de teste beta do . iOS 15.4 E a macOS 12.3. O teste beta foi executado em fevereiro e esperamos um lançamento em março.

iOS 15.4: Esta versão está cheia de guloseimas. Use o Face ID com uma máscara, novos recursos de privacidade e segurança AirTags, a nova voz Siri sem gênero, Tap to Pay, uma correção para animações ProMotion 120Hz em aplicativos de terceiros, novos emojis e muito mais.

iPad OS 15.4: A maioria dos novos recursos do iOS 15.4 também está aqui, mas o destaque é a adição do Controle Universal, que permite usar facilmente o mouse e o teclado entre o Mac e o iPad e arrastar e soltar conteúdo entre eles.

macOS 12.3: A grande vantagem aqui é o Universal Control, em conjunto com o iPadOS 15.4.

Esperamos watchOS 8.5 e tvOS 15.4 além dos mencionados acima, mas não há muitos recursos novos além da adição de novos emojis.

Serviços

+ AppleTV

Espera-se que a Apple estreie vários novos filmes e programas em SXSW É meados de março, mas é como quando os filmes estrearam em um festival de cinema – eles foram ligeiramente modificados e lançados para um público maior alguns meses depois.

Aqui estão os programas, séries e filmes que podemos esperar para chegar ao Apple TV+ em março. Se você quer saber o que acontece a seguir, confira O guia completo para o próximo conteúdo do Apple TV +.

Problema de Jon Stewart: A exibição dos problemas atuais de John voltou em um novo formato semanal em 3 de março.

Central Park (retorno da segunda temporada): Após uma pausa de meio ano, esta comédia musical animada retorna para mais episódios da segunda temporada em 4 de março.

Querido… (Segunda Temporada): Mais uma temporada desta série biográfica onde celebridades e influenciadores lêem cartas de quem inspirou suas vidas. A segunda temporada começa em 4 de março.

Os Últimos Dias de Ptolomeu Gray: Uma série limitada de seis episódios baseada no romance de Walter Mosley e estrelada por Samuel L. Jackson. Estreia em 11 de março.

Snoopy Show (2ª temporada): A segunda temporada desta série animada de Peanuts chega em 11 de março.

nosso acidente: Uma série limitada de 8 episódios sobre a ascensão e queda da WeWork. Estreia em 18 de março.

pachinko: Novela mais vendida pachinko Segue quatro gerações de uma família de imigrantes coreanos, traçando a linha da Coréia ao Japão e, finalmente, à América. Estreia em 25 de março.

Apple Arcade

Apple lança novos jogos no Apple Arcade às sextas-feiras, mas nem tanto Todo Na sexta-feira, um novo jogo ou uma atualização importante. Checar arquivos Perguntas frequentes sobre o Apple Arcade Para obter uma lista completa de jogos do Apple Arcade e mais detalhes sobre o serviço. Muitos jogos são lançados sem aviso, mas muitas vezes você verá alguns projetos listados na seção Em breve. Alguns deles têm datas de lançamento, mas a maioria parece ter sido lançada de surpresa. Jogos com um “+” no final são títulos que já foram lançados na App Store, mas estão apenas recebendo um novo lançamento (sem anúncios ou microtransações) no Apple Arcade.

A App Store geralmente tem alguns jogos listados como “Em breve”, mas no início de março, nenhum desses jogos foi listado. O mesmo aconteceu no início de fevereiro, mas ainda temos lançamentos semanais regulares, então não há motivo real para preocupação. É possível que a Apple não tenha aplicativos organizados e prontos para avançar com tanta antecedência, ou talvez esteja planejando outro grande impulso como fez No ano passado, quando ele adicionou 30 novos jogos à biblioteca e modifique as regras sobre títulos que podem ser de qualidade para o Apple Arcade.

Seja qual for o motivo, fique atento às sextas-feiras para novos lançamentos do Apple Arcade.