PS5 Restock: EE Stock Live – Obtenha um console agora

Atualizar: Nossa, foi rápido! Todo o estoque do EE PS5 foi vendido até agora. Este é o mais rápido que vi comprando ações da EE desde que comecei a cobrir o reabastecimento. Parabéns a quem garantiu o console!

Um estoque de EE baixo geralmente dura alguns dias, se não pelo menos uma boa parte do dia. Ele esgotou em pouco mais de uma hora desta vez, o que mostra o imenso apetite do console. Não tenha medo, outro reabastecimento geralmente está ao virar da esquina. Para acompanhar as informações mais recentes, acesse o T3 oficial Rastreador de reabastecimento PS5.

História original: A EE lançou o estoque do PlayStation 5 ao vivo – seu primeiro lote desde janeiro. Todos os clientes de EE que procuram um console PS5 devem ir até ele site da EE para obter um imediatamente. Esses produtos estão esgotando mais rápido do que o normal ultimamente, então não pare se estiver interessado.

Este é o primeiro reabastecimento da EE desde janeiro, o que indica que tais reabastecimentos são muito raros no momento. Os consoles de disco autônomos PS5 estão à venda, juntamente com vários pacotes. A principal oferta é um controlador de disco do PlayStation 5, juntamente com um controlador DualSense adicional e uma câmera Sony HD.

Para obter um console via EE, você deve ser titular de uma conta em um plano de telefone mensal pré-pago, estar dentro dos primeiros dezessete meses do seu contrato e ser capaz de passar nas verificações de crédito. Enquanto parece como BT funciona O estoque do PS5 está caindo, e a diferença com o EE é que você não pode comprar o console inteiro. Em vez disso, o console deve ser adicionado ao seu plano de pagamento.

Qualquer um que escolher um PlayStation 5 hoje pode experimentar os mais recentes exclusivos da Sony, incluindo Deathloop, Returnal, Demon’s Souls, Kena: Bridge of Spirits, Desconhecido: O Legado dos Ladrões Grupo e Gran Turismo 7, com lançamento previsto para 4 de março de 2022.

Os tempos de espera no passado eram de até 40 minutos, então paciência e persistência são a chave para o sucesso. Porém, parece bem legal e chegamos na tela de compra em cerca de 5 minutos, então recomendamos aproveitar essa oportunidade. Não atualize a tela também, apenas tente relaxar e antes que você perceba, você receberá a mensagem de confirmação legal e legal.

