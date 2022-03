Não entre em pânico, a Valve já resolveu os supostos problemas de ‘drift’ no Steam Deck

Se você pode colocar as mãos no Steam Deck e está preocupado Eu mencionei problemas de “drift”Parece que não há necessidade de pânico.

válvula, em tempo recorde (Não é uma válvula de tempo, graças a Deus), já lançou uma correção para resolver supostos problemas associados aos dedos do Steam Deck. Esta informação vem diretamente do designer da Valve, Lawrence Yang, em uma atualização no Twitter.

Aqui está exatamente o que ele disse – explicando como uma “atualização recente de firmware” era a culpada, e a equipe já havia enviado uma correção para resolver o bug:

Olá a todos, uma nota rápida sobre os controladores do Steam Deck. A equipe analisou os problemas relatados e descobriu que era uma queda de zona morta de uma atualização de firmware recente. Acabamos de enviar uma correção para resolver o bug, então certifique-se de ‘reatualizar’ .

A resposta rápida da Valve (incluindo a correção) parece ter impressionado alguns fãs. Muitos usuários nas mídias sociais também reconheceram como é bom ver uma empresa de jogos resolver um problema como esse em primeira mão. Outros não puderam deixar de comparar a situação com os problemas persistentes da Nintendo com o desvio do Switch Joy-Con, que é um problema de hardware.

Aqui está uma pequena amostra desses comentários:

@minus117 – “NintendoNintendoAmerica Como é tratado o desvio do Switch?”

@_Sólido – “Enorme bravo para a equipe de desenvolvimento para corrigi-lo muito rapidamente. Enquanto isso na Nintendo: Drift? Joycon Drift é uma lenda.”



Incorporar tweet – Nintendo levou mais de 5 anos e Steam levou menos de 24 horas.

A Valve faz o que a Nintend não faz: consertar as coisas. https://t.co/dkRALo4IxMSkillUpYT 2 de março de 2022

Então, aí está você – se você está pensando no Steam Deck da Valve, você não parece ter que se preocupar com a deriva assustadora que assolou algumas das outras plataformas.

Interessado em Steam Deck por conta própria? O Nintendo Switch é o único console de jogos portátil que você precisa? Deixe um comentário abaixo.