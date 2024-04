Apple anuncia evento do iPad em 7 de maio

A Apple agendou sua próxima vitrine de produtos para 7 de maio, algumas semanas antes da Worldwide Developers Conference, abrindo caminho para mais anúncios em junho, esperançosamente. Em 7 de maio, há rumores de uma atualização do iPad há meses, e o anúncio Let Loose da Apple inclui a ilustração de uma mão segurando um Apple Pencil. Isso grita iPad para nós.

Pudemos ver algumas atualizações substanciais na série iPad Pro. Os chips M3 são uma adição previsível, mas também podemos ver telas OLED, de acordo com BloombergMarco Gorman. Isso deve trazer cores mais ricas e pretos mais profundos ao iPad Pro. Essa tecnologia também pode levar a iPads mais finos. Olhando para o infográfico, não ficaríamos surpresos se o Apple Pencil de próxima geração ou mesmo o iPad Air também fossem revelados.

– Matt smith

As maiores histórias que você pode ter perdido

Os comissários votaram segundo as linhas partidárias para restabelecer as regras da era Obama.

A FCC votou para restabelecer as proteções de neutralidade da rede que foram abandonadas durante a administração Trump. Com as regras de neutralidade da rede em vigor, o serviço de banda larga é considerado um recurso de comunicação essencial ao abrigo do Título II da Lei das Comunicações de 1934. Isto permite à FCC regular a Internet de banda larga de uma forma semelhante aos serviços de água, energia e telefone. Aqui está o que envolve a neutralidade da rede.

Cancelamento de ruído, modelos esportivos e fones de ouvido Bluetooth sem fio baratos.

Nós do Engadget estamos constantemente testando e analisando novos fones de ouvido Bluetooth em todas as faixas de preço para fornecer os melhores conselhos de compra e refinar nossos favoritos. Aqui está nossa última atualização, incluindo os dispositivos habituais da Sony, Bose e Apple, além de algumas outras surpresas e detalhes do que procurar ao comprar seu primeiro par – ou atualizar.

Engajamento

Mesmo que ele tivesse como alvo Kendrick Lamar.

A família de Tupac não está feliz com Drake copiando a voz do falecido Shakur em uma música recente. O advogado Howard King, que representa o espólio de Shakur, enviou uma carta de cessar e desistir chamando o uso da voz de Shakur por Drake de uma “violação flagrante da publicidade de Tupac e dos direitos legais de propriedade”. “Taylor Made Freestyle” é o capítulo mais recente da rivalidade de uma década do artista com Pulitzer e Kendrick Lamar, vencedor de 17 prêmios Grammy. A faixa também utilizou inteligência artificial para reproduzir a voz de Snoop Dogg.

Para complicar ainda mais a questão da clonagem de áudio por IA sem permissão, o Universal Music Group (UMG), o selo que representa Drake, retirou a faixa “” de Ghostwriter977 porque usava uma versão da voz de Drake gerada por IA.

