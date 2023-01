“Tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo” leva 11 indicações ao Oscar: atualizações ao vivo

Angela Bassett recebeu sua segunda indicação ao Oscar na terça-feira, desta vez por Black Panther: Wakanda Forever. crédito… Marvel Studios

Angela Bassett Fez história na Marvel na manhã de terça-feira como a primeira estrela (e mulher de cor) no Universo Cinematográfico da Marvel a receber uma indicação ao Oscar por uma adaptação de livro ilustrado. Ela já foi indicada antes – ela foi indicada para atriz principal há quase três décadas na cinebiografia de Tina Turner “What’s Love Got to Do With It” – mas disse que se sentiu humilde e grata por ser reconhecida por seu papel coadjuvante em “Pantera Negra: Wakanda para sempre. “

“Estou muito animado com isso porque sei que já se passaram 30 anos”, disse Bassett. “Portanto, não é fácil chegar apenas aterrissando nesses cobiçados cinco lugares.”

Ao longo da temporada, Bassett foi reconhecida por seu trabalho no filme: ela ganhou um Globo de Ouro e um Critics’ Choice Award de Atriz Coadjuvante no início deste mês e está a caminho de receber um prêmio. Prêmio de Imagem NAACPuma Prêmio Screen Actors Guild e um Prêmio BAFTA.

Como a Rainha Ramonda, que se torna a governante soberana do Reino de Wakanda após a morte de seu filho, o Rei T’Challa (Chadwick Boseman), ela tem a tarefa de proteger a nação afrofuturista de ameaças externas impostas por países e nações vizinhas. A Nação Subaquática TalokanLiderados pelo semideus Namor (Tenoch Huerta Mejía).

Embora a adaptação dos quadrinhos não tenha recebido uma indicação de Melhor Filme como o filme Pantera Negra de 2018, ela recebeu indicações nas categorias de figurino, maquiagem, penteado, músicas originais e efeitos visuais.

Em uma entrevista em vídeo de sua casa em Los Angeles, Bassett discutiu o luto pela morte de Chadwick Boseman, o falecimento de seu personagem e a alegria que sentiu por sua segunda indicação ao Oscar. Estes são trechos editados dessa conversa.

Onde você estava quando soube das indicações?

Você sabia que a Super Terça estava chegando. Aí coloquei o despertador para 5h25, acho que desci por volta das 23h e acordei às 15h45 sozinha, e tentei, tentei voltar a dormir e não consegui. A torneira virou adrenalina e me deixou sobrecarregado.

Dizem que quando você não consegue dormir, saia da cama e ande no escuro. E eu disse: “Mas que horas são?” E olhe para o relógio. Às 5h25 [a few minutes before the nominations would be announced on the West Coast]. Eu estava tentando ligar a TV, e simplesmente não conseguia descobrir. Achei que sentiria falta dela. Eu não conseguia descobrir como ligar minha tv. Mas eu finalmente fiz e quando começou, foi como, “Oh, meu Deus, primeira classe!” Estou feliz por ter aparecido na hora.

Este filme tem uma energia feminina inegável, desde os momentos em que ela se refere à nação de Wakanda com os pronomes “ela” até a introdução da prodígio feminina Riri Williams, interpretada por Dominic Thorne. Como esse filme empodera meninas negras?

Estou muito orgulhosa de que o filme seja focado e liderado por mulheres negras. Esta não é a primeira vez para mim, o mesmo vale para “esperar para expirar” [1995]E Foi a primeira vez que foi dirigido por quatro mulheres negras. Acho que já estive nessa situação antes. Então estou confortável com isso, estou feliz com isso e espero que as meninas negras saibam, nós vencemos. Nós podemos ganhar.

O filme e sua equipe criativa perderam Chadwick BosemanO líder do câncer de Wakanda em 2020. Como você lidou com a morte dele e traduziu sua dor na tela? O que Chadwick pensaria do filme?

Eu abordei isso com muito orgulho, amor e respeito por quem ele era e quem ele é. Este não foi o momento da queda, mas este foi o uso de todo aquele amor, todos aqueles sentimentos que tínhamos por ele, todas aquelas memórias que tínhamos dele, e colocá-lo para trabalhar e torná-lo, esperançosamente, tão especial quanto ele. é. Isso não é menos do que ele faria e o que ele queria para nós.

Seu personagem se afoga durante um ataque liderado por Namor. Como foi filmar aquela cena?

Nesta cena, felizmente, a água estava morna. As meninas estavam lá, Lupita [Nyong’o]Danny [Gurira]. Você estava pronto para aquele dia, é claro, você sabia que estava chegando. Não foi tão triste quanto o dia que pensei que seria. Com certeza.

Quando olhamos para trás em sua carreira de atriz, como você se sente sobre esta ser sua segunda indicação?

Estou emocionado com isso, mas também há uma parte de mim que afirma que tenho que manter meus pés bem plantados no chão, no chão da firma, no chão. Foi uma jornada de trabalho duro e uma oportunidade incrível. Diga sim ao que te entusiasma no trabalho e nas pessoas, e sempre será.

Esses prêmios são um presente maravilhoso de seus colegas membros da comunidade, e isso com certeza é o auge disso, mas sei que sou grato por ainda ter levantado esta manhã, entrar no meu carro e dirigir até o set. No trabalho com meus colegas hoje. Então, eu não posso sentar no céu o dia todo.