Notícias de Julian Sands: o ator desaparecido não foi encontrado enquanto as equipes de busca agradecem à família

Julian Sands: Quem é o ator britânico desaparecido de Hollywood na Califórnia?

A busca por Julian Sands entrou em seu 11º dia com alerta de ventos fortes e rajadas de 62 a 67 mph.

Na última atualização, o o Mágico A família de Starr agradeceu às autoridades da Califórnia por seus esforços “heróicos” de rastreamento Britânico o ator.

“Nossos sinceros agradecimentos aos simpáticos membros do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino, que coordenaram a busca por nosso amado Julian, e também às heroicas equipes de busca listadas abaixo, que enfrentaram as difíceis condições no solo e no ar para trazer Julian casa”, dizia o comunicado.

Na segunda-feira, 23 de janeiro, o Serviço Nacional de Meteorologia informou que ventos fortes afetaram a área das montanhas de Santa Ana e San Bernandino, perto das montanhas de San Gabriel, onde acredita-se que o Sands tenha se perdido.

Um aviso adverte sobre quedas de energia, interrupções nas viagens e risco de queda de árvores: “Os ventos mais fortes ocorrerão ao longo das encostas voltadas para o sul e áreas montanhosas, descendo a passagem de Morongo e atravessando e sob os desfiladeiros do Monte Santa Ana”, disse o relatório .

Na semana passada, as equipes de terra tiveram que parar de procurar areia devido a um risco de avalanche na área.