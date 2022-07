Três acusados ​​de conspiração para vender documentos roubados nas palavras de Eagles

Comente esta história Suspensão

Era o final dos anos 70, e o mundo estava se aquecendo na era de ouro do rock and roll. As águias estavam montando uma onda de popularidade O que culminou com o lançamento do “Hotel California” em dezembro de 1976. O álbum cimentou a posição dos Eagles na cena musical americana e a posição da banda como uma propriedade do rock. Mas páginas de letras manuscritas e notas por trás de algumas de suas músicas no topo das paradas desapareceram misteriosamente pouco depois – apenas para reaparecer quase cinco décadas depois como a principal frente da acusação da Suprema Corte do Estado de Nova York.

Três homens foram acusados ​​na terça-feira de tentar vender um esconderijo de jornais – incluindo cerca de 100 páginas cheias de letras como “New Kid in Town”, “Life in the Fast Lane” e o icônico “Hotel California” – apesar da falta de informações. .Ocasião. Direitos materiais.

O leiloeiro de rock Edward Kosinski, o negociante de livros raros Glenn Horowitz e o diretor de aquisições do Rock and Roll Hall of Fame Craig Insiardi foram acusados ​​de conspirar para vender páginas roubadas – avaliadas em mais de US$ 1 milhão – mentindo para as autoridades e inventando histórias sobre onde os materiais vieram de E seu legítimo proprietário, Dawn Henley, um membro fundador do Eagles, impediu-os de adquiri-lo.

Esses réus tentaram manter e vender esses manuscritos únicos e valiosos, mesmo sabendo que não tinham o direito de fazê-lo. O procurador-geral de Manhattan Alvin L. Praga, em nova versão.

Os advogados de Kosinski, Horowitz e Inciardi – que alegaram inocência no tribunal na terça-feira – não responderam imediatamente aos pedidos de comentários do The Washington Post. No entanto, em declaração conjunta, consideraram as acusações injustificadas, uma lei e um crime mencionado.

“O escritório da promotoria alega um crime onde não há crime e denigre injustamente profissionais respeitados”, disseram os advogados dos homens em comunicado ao veículo. Lutaremos vigorosamente contra essas acusações injustificadas. Esses caras são inocentes.”

Como os papéis acabaram nas mãos de três magnatas colecionadores – e quase foram vendidos pelos gigantes de leilões Sotheby’s e Christie’s – é uma história que começou quando o ex-guitarrista do Eagles Don Felder Comece a escrever a música “Hotel California” depois de se juntar ao grupo em 1974.

Felder compartilhou uma demo que lembra "Mexican Reggae" com Henley e Glenn Fry, chefe dos Eagles que morreu em 2016, e eles criaram o conceito e a letra cinematográfica da música, que acabaria elevando o álbum de mesmo nome a número um. em 1977. Desde então, o "Hotel Califórnia" – que se inspira na vida em hotéis e no "barriga escura do sonho americano", tornou-se Henley Dizer CBS News – estourou teorias de conspiração Sobre suas palavras e elogios aos efeitos sonoros do arpejo.

O processo de criação da música foi documentado por Henley em Pages que desapareceu depois que foi adquirida por um escritor que estava trabalhando em um livro sobre a banda. O funcionário – que não foi identificado na acusação – vendeu os itens em 2005 para Horowitz, que por sua vez os vendeu para os outros dois homens, de acordo com documentos judiciais.

Quando Henley percebeu que Inciardi e Kosenki estavam tentando vender os manuscritos há muito perdidos, ele disse a eles que haviam sido roubados, exigiu que fossem devolvidos e registrou um boletim de ocorrência na polícia. No entanto, "em vez de fazer qualquer esforço para garantir que eles realmente tivessem propriedade legítima, os réus responderam se engajando em uma campanha de anos para impedir que Henley recuperasse os manuscritos", alegam os queixosos.

Embora os promotores tenham afirmado que o escritor não identificado roubou os papéis, em comunicações com o trio acusado, o escritor disse em 2012 que se lembrava de “encontrar itens descartados nos bastidores do camarim dos Eagles”. Mais tarde, ele disse que conseguiu através do assistente de Henley depois de ficar na casa do músico Malibu. Em 2016, o escritor mudou sua história novamente, dizendo que Fry havia lhe dado secretamente os papéis – uma maneira conveniente, dizem os promotores, de confirmar a propriedade dos materiais depois que Fry morreu e não pôde mais contestar a conta.

De acordo com documentos judiciais, Frey está “infelizmente morto, e identificá-lo como a fonte fará com que isso desapareça para sempre”.

A acusação alega que as narrativas em mudança foram parte de um esforço de cinco anos para leiloar os itens. Embora a Sotheby’s e a Christie’s estivessem inicialmente interessadas em vender os jornais, eles nunca foram leiloados. A partir de dezembro de 2016, as autoridades começaram a executar mandados de busca para recuperar itens da Sotheby’s e da casa de Kosinski em Nova Jersey.

Agora, parece que 100 páginas de rabiscos, notas e letras estão voltando para Henley.