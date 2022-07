Três acusados ​​de roubar vocais de Don Henley dos Eagles

As autoridades de Nova York acusaram três indivíduos de posse de 100 páginas de notas líricas de Don Henley, o atacante dos Eagles.

dentro nova versão Na terça-feira, o procurador-geral de Manhattan, Alvin Bragg (D), anunciou que Glenn Horowitz, 66, Craig Inciardi, 58, e Edward Kosinski, 59, foram indiciados como parte do esquema.

Os manuscritos foram originalmente roubados por um escritor contratado para escrever uma autobiografia para a banda de rock há mais de 40 anos, de acordo com documentos judiciais. O autor supostamente vendeu os manuscritos para Horowitz em 2005. Horowitz, um negociante de livros raros, os vendeu para Insiardi e Kosinski.

Depois de saber dos manuscritos roubados, o próprio Henley tentou intervir, inclusive registrando um boletim de ocorrência na polícia.

Os indivíduos no centro do suposto roubo se envolveram em uma batalha de anos com Henley para impedi-lo de recuperar os materiais. Tanto Horowitz quanto Insardi chegaram ao ponto de fabricar a fonte dos manuscritos. Insiardi e Kosinski usaram a declaração falsa da fonte para forçar o frontman a comprar de volta seus manuscritos roubados.

Os indivíduos também tentaram vender os manuscritos roubados através das casas de leilões Christie’s e Sotheby’s, mas todos retiveram informações sobre as reivindicações de Henley’s de potenciais compradores.

As autoridades cumpriram uma série de mandados de busca e recuperaram manuscritos roubados de Henley, incluindo 84 páginas de músicas do álbum “Hotel California”, de 1977, que incluía letras de músicas como “Hotel California”, “Life in the Fast Lane”, e “disse o comunicado de imprensa.” Garoto novo na cidade.

As autoridades acrescentaram que Horowitz tentou evitar um processo criminal criando uma nova declaração falsa sobre a fonte que afirmava que o membro da banda Glenn Fry, que morreu em 2016, era o proprietário original do item roubado.

“Nova York é um centro de arte e cultura de classe mundial, e aqueles que manuseiam artefatos culturais devem seguir rigorosamente a lei. Não há lugar para aqueles que procuram desconsiderar as expectativas básicas de negociação justa e minar a confiança do público em nossa cultura comércio para seus próprios fins”, disse Bragg em um comunicado.

Esses réus tentaram manter e vender esses manuscritos únicos e valiosos, mesmo sabendo que não tinham o direito de fazê-lo. Eles inventaram histórias sobre a origem dos documentos e seu direito de possuí-los para que pudessem ter lucro.