Transforme as pré-encomendas do iPhone 13 em um processo de uma etapa na sexta-feira, seguindo estas etapas

Se você está planejando pré-encomendar um dos novos modelos do iPhone 13 da Apple às 8h ET na sexta-feira, 17 de setembro, você pode estar interessado em saber. Apple diz Os clientes podem se pré-registrar com seus dados para tornar o processo de pagamento um pouco mais fácil. Agora, antes que você diga qualquer coisa, concordo totalmente com a ideia Pré-registro NS Pedido antecipado parece bobo. Mas se você deseja concluir a encomenda o mais rápido possível para garantir uma data de remessa antecipada durante o período de escassez global de componentes, vale a pena saber. Esteja ciente de que esse processo está disponível apenas até a meia-noite de quinta-feira, horário do leste dos EUA.

Isso é incrível Não é a primeira vez que a Apple oferece pré-registro. Mas parece que esse caminho foi reservado anteriormente para clientes no Programa de atualização do iPhone, Rumores de Mac Relatórios, um plano de pagamento de 24 meses que inclui AppleCare Plus e oferece um upgrade de telefone todos os anos. Mas agora qualquer pessoa pode inserir seus dados com antecedência para comprar um telefone com o mínimo de complicações no dia do lançamento.

Para fazer o pré-registro, acesse o aplicativo da Apple Store ou Site da Apple Para iniciar. Todos no plano de upgrade serão verificados quanto à elegibilidade para upgrade e aprovados para suas linhas de crédito. Outros clientes podem escolher seu modelo de iPhone preferido, registrar o status de sua operadora, inserir detalhes de pagamento e escolher acessórios e / ou um plano AppleCare Plus. Esteja ciente de que alguns usuários estão relatando ter visto a mensagem de erro “A encomenda do iPhone expirou”, que Rumores de Mac Notas Parece haver uma falha.

Atualização de 16 de setembro às 9h35 (horário do leste dos EUA): Link adicionado à Apple Comunicado de imprensa.