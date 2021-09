Processo amargo paira sobre o novo teclado de rolagem da Apple Watch

Seu processo alega que, em janeiro de 2019, Kosta Eleftheriou tinha todos os motivos para acreditar que a Apple estava prestes a fechar um acordo. Cabeça de teclado Apple adorável Seu aplicativo de teclado, FlickType, para o Apple Watch, fala sobre quantos erros ele cometeu. “A Apple deveria comprar isso de você”, gritou o homem, dizendo “pode ser um recurso essencial do relógio”. Ele o mostrou à equipe do Apple Watch em 24 de janeiro, onde um engenheiro sênior supostamente também apareceu.

Naquela noite, Eleftherio recebeu uma carta da Apple, mas não era a que ele esperava. Uma tarde, a empresa aparentemente decidiu que os teclados do Apple Watch estavam quebrando as regras. “Especificamente, o aplicativo é um teclado para o Apple Watch. Por esse motivo, seu aplicativo será removido da venda na App Store neste momento.”

Nesta terça-feira, a Apple revelou seu próprio aplicativo de teclado deslizante junto com o novo Apple Watch Series 7.

Eleftherio estava bloqueado.

Está longe de ser o primeiro. A Apple tem uma longa história de buscar seus desenvolvedores de aplicativos em busca de inspiração, copiando suas idéias e integrando-as em seus sistemas operacionais gratuitamente. (Chama-se “Sherlocking” porque a Apple copiou muitos recursos do aplicativo Watson de terceiros para a ferramenta de pesquisa de desktop Sherlock em 2002; aqui estão alguns mais acidente Exemplos.)

Mas esse não é o seu caso típico de saber se um desenvolvedor deve ter direito a sua renda ou se os usuários merecem o trabalho de graça – e não apenas Porque a Apple faz os usuários pagarem para comprar um novo relógio para obtê-lo. Quando a Apple bloqueou seu aplicativo há dois anos e continuou a brigar com ele por causa das atualizações, a empresa tornou-se inimiga de Eleftheriou. Ele se tornou um dos maiores críticos da Apple, ganhando a reputação de caçador de golpes. Indica isso de forma constante e eficaz A Apple é ruim na prevenção de fraudes O que priva os usuários comuns de grandes quantias de dinheiro.

em março , Entre com uma ação judicial contra a empresa por causa de sua aplicaçãoEle alegou que a empresa continuou a rejeitar e descontinuar seu teclado Apple Watch por meses em um esforço para forçá-lo a vendê-lo barato para a Apple. “Aparentemente, a Apple pensou que o querelante simplesmente desistiria de seu aplicativo e o venderia para a Apple com desconto.” Leia a reclamação.

Aqui está a parte que você deve estar pensando: “Espere, a Apple não baniu todos os aplicativos de teclado do Apple Watch em 2019?” ou “Eleftherio não twittou esta carta de rejeição e disse ‘Vemo-nos no tribunal’ há dois dias?”

A programação é um pouco confusa, isso mesmo.

Sim, Eleftherio entrou com o processo cerca de seis meses antes do anúncio do Apple Watch Série 7. Não está claro qual efeito Sherlocking teria no processo e ele não o dirá. Seus advogados o aconselham a não falar muito aos repórteres.

Vamos desvendar o cronograma

Mas não, a Apple não rejeitou virtualmente todos os aplicativos de teclado Apple Watch em 2019 – Eleftheriou acredita que seu aplicativo foi escolhido para esta transação. Shift teclado Na verdade, ele chegou em fevereiro de 2019, e até mesmo aplicativos de parceiros que incluíam a tecnologia de teclado Eleftheriou (nomes de reclamações Nano para Reddit, Chirp para Twitter, Lens para Instagram) teriam funcionado.

Apple diz A beira Ela mudou de ideia com o tempo. Originalmente, a empresa não achou que fosse apropriado que o teclado ocupasse toda a tela pequena do Apple Watch, mas decidiu de forma diferente em 2019 depois de ver o potencial e dizer que encorajou os teclados do Apple Watch desde então. A empresa basicamente admite que remover o aplicativo Eleftheriou era um bug e afirma que corrigiu o problema rapidamente.

Mas Eleftherio contesta esse último ponto, dizendo que levou um ano de apelação e reapresentação para que seu teclado voltasse à loja. “a partir de [January 2019] Em, eu estava discutindo com eles a aquisição do FlickType ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que estava sendo negado. ”A Apple inicialmente fez parecer que esses apelos também haviam falhado.” O conselho de revisão do aplicativo avaliou seu aplicativo e decidiu que os comentários de desaprovação originais eram válidos. Observe que todos os resultados de apelações são finais ”, lê Eleftherio em uma carta que recebeu em maio de 2019.

Na reclamação, ele alegou que a extensão do teclado do Apple Watch não foi aprovada até janeiro de 2020, um ano após a remoção abrupta. Quando o FlickType para o Apple Watch finalmente chegou, ele se tornou o aplicativo pago número um em toda a loja, ganhando $ 130.000 no primeiro mês, afirma, e foi nomeado Um dos aplicativos da Apple mais bem pagos de 2020. É isso que ele usa como base para seu prejuízo financeiro no processo.

Isso não significa necessariamente que ele esteja muito preocupado com as finanças agora. “O FlickType veio, sim, espero que eventualmente desapareça, já que a funcionalidade agora será incorporada”, diz ele casualmente. Ele acrescenta quando pergunto: “Não tenho um emprego diurno, mas sim, isso não é um grande problema financeiro para mim.” Eu me pergunto se ele ganhou um bom dinheiro Quando ele vendeu sua empresa de teclados Fleksy para o Pinterest Quase cinco anos atrás. (A Microsoft comprou o aplicativo de teclado SwiftKey por aproximadamente US $ 250 milhões Há apenas alguns meses.)

Eleftheriou diz que o FlickType era “principalmente um hobby”, mas seu outro hobby – rastrear aplicativos fraudulentos e chamar falhas na App Store – deriva de toda essa situação também. Ele está cansado de ver o sucesso de aplicativos concorrentes, incluindo golpes, depois que seu aplicativo foi banido pela App Review.

e no mês passado, Eleftheriou abandonou publicamente o popular acessório de teclado do iPhone para cegos Depois de muitas rejeições, devido ao que ele descreveu como o mais recente mal-entendido da equipe de revisão de aplicativos da Apple sobre como seu aplicativo (e a tecnologia de leitor de tela VoiceOver da empresa) funciona.

Hoje tenho o prazer de anunciar que estamos descontinuando o premiado teclado do iPhone para usuários cegos. A Apple nos lançou obstáculo após obstáculo durante anos, enquanto tentamos fornecer um aplicativo para melhorar a vida das pessoas, e não podemos mais nos dar ao luxo de abusar delas. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1 – Teclado FlickType Watch (FlickType) 16 de agosto de 2021

“Nosso histórico de rejeição já se estende por mais de quarenta [sic] Páginas cheias de rejeições repetitivas, injustificadas e irracionais frustram e atrasam os usuários finais em vez de beneficiá-los. E lidar com a revisão de aplicativos não é apenas uma perda de tempo. Também é muito desgastante emocionalmente “, escreveu ele na época.

A Apple me disse que isso também foi um erro de sua parte. A empresa diz que agora entende que o teclado está de fato atendendo às suas diretrizes e deixou isso claro para Eleftheriou várias vezes, encorajando-o repetidamente a enviar o aplicativo novamente. A Apple prefere não retirá-lo.

Mas Eleftherio diz que já chega. Esta é a declaração que ele me enviou:

Estou feliz em trazer de volta o teclado FlickType acessível para iPhone quando a Apple finalmente consertar APIs quebradas de teclado de terceiros no iOS e permitir que os desenvolvedores concorram de alguma forma com o próprio teclado da Apple. Eles também precisam garantir que todos os revisores recebam o treinamento básico do VoiceOver – continuamos sendo rejeitados porque os revisores não sabem ou nem mesmo entendem como usar o VoiceOver. Já passei milhares de horas desenvolvendo meu aplicativo, trabalhando em uma miríade de problemas de API do teclado e lidando com a revisão do aplicativo, então estou realmente ansioso para as melhorias da Apple e reenviaremos o teclado FlickType VoiceOver assim que houver progresso suficiente em estas áreas. Por outro lado, também estou convidando a Apple a permitir que os desenvolvedores acessem seu histórico de reprovação. A Apple atualmente está escondendo isso dos desenvolvedores e se recusando a fornecer sob demanda. É inaceitável que a Apple nos envie mensagens de rejeição que desaparecem após um curto período e não há como acessá-las novamente.

Ele está particularmente incomodado com a forma como o teclado da Apple tem a vantagem injusta de não precisar usar suas próprias APIs e como essas APIs carecem de recursos Que a Apple prometeu publicamente anos atrás.

Tecnicamente, é Eleftheriou que faz a extensão do teclado do iPhone desaparecer, não a Apple. Ainda está na versão atual na loja. Envie uma nova versão que remova a extensão, uma versão atualmente pendente na análise do aplicativo da Apple.

Por enquanto, Eleftherio vai pegar seu teclado e voltar para casa.