A princesa saudita foi libertada, mas outros membros da família real ainda estão presos

após sua demissão, Muhammad bin Nayef foi colocado em prisão domiciliar Até março de 2020, quando foi preso e detido.

No início de sua prisão, Muhammad bin Nayef foi mantido em confinamento solitário, privado de sono e suspenso de cabeça para baixo pelos tornozelos, de acordo com duas pessoas informadas sobre sua condição, que falaram sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto . .

No outono passado, ele foi transferido para uma villa dentro do complexo em torno do palácio do rei Yamama em Riade, a capital, onde permaneceu, disseram as pessoas.

As pessoas disseram que Muhammad bin Nayef o mantém sozinho, sem televisão ou outros dispositivos eletrônicos, e recebe apenas visitas limitadas de sua família. Ele parece ter sofrido danos permanentes nos tornozelos devido ao tratamento sob custódia e não pode andar sem uma bengala.

O governo não apresentou acusações formais contra ele e não explicou o motivo de sua prisão. A maioria dos especialistas sauditas presume que isso seja porque o príncipe Mohammed teme que isso atrapalhe a busca do príncipe Mohammed para se tornar o próximo rei saudita.

Um porta-voz da embaixada saudita em Washington não respondeu aos pedidos de comentários sobre a princesa Basma ou Mohammed bin Nayef.

Princesa Basma, 58, que foi libertada com sua filha, Sra. Sharif, na semana passada, nunca ocupou um cargo no governo e não tem autoridade. A princesa Basma, a filha mais nova do rei Saud, o segundo rei da Arábia Saudita, passou a maior parte do tempo em Londres e é conhecida por ocasionalmente dar suas opiniões sobre a Arábia Saudita à mídia, uma raridade para a família real, especialmente as mulheres .