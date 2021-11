Terrence Crawford suspende Sean Porter na 10ª rodada para reter o título dos meio-médios | boxe

Terrence Crawford parou Sean Porter na 10ª rodada por nocaute técnico na noite de sábado em uma das rodadas mais esperadas do ano.

Crawford (38-0) manteve o título welterweight WBO e estendeu sua seqüência de paradas para nove na frente de uma multidão esgotada de 11.568 em Mandalay Bay.

Crawford atingiu Porter no início da décima rodada com um grande gancho de esquerda e, em seguida, lançou um ponto de exclamação com um gancho de direita maltratado na têmpora, seguido por um gancho de esquerda no rosto.

O técnico e pai de Porter, Kenny, jogou a toalha e exigiu que o árbitro Celestino Ruiz parasse a luta. Porter surpreendeu os repórteres ao anunciar sua aposentadoria do boxe em sua coletiva de imprensa pós-luta.

“Eu sei que o peguei com uma multa enorme, e então quando o peguei com outro gancho de esquerda limpo no rosto, ele estava realmente ferido e seu pai fez a coisa certa ao impedi-lo porque eu estava vindo em busca de vingança”, disse Crawford . “Eu realmente não queria lutar com ele. Sempre dissemos que lutaríamos um contra o outro quando fosse a hora certa e eu pensei que era a hora certa para essa luta acontecer.”

Crawford estava na frente Os scorecards dos três juízes no tempo de inatividade. Dave Moretti e Steve Weisfield colocaram Crawford na frente por 86-85, enquanto Max De Luca colocou-o na frente por 87-84. (The Guardian conseguiu 86-85 para Crawford.)

Porter (31-4-1), que subiu para ficar entre os cinco primeiros meio-médios e foi facilmente o melhor oponente na carreira de Crawford, mostrou agressividade implacável nas primeiras rodadas.

WBO Champion Terrence Crawford posa com o árbitro Celestino Ruiz após sua vitória sobre Sean Porter na noite de sábado. Foto: Steve Marcus / Getty Images

O hitting switch flex em Crawford não teve necessariamente sucesso quando ele mudou para canhoto no início da luta, como Porter estava se ajustando de acordo e pagando muito.

“Sean Porter é um lutador tão bom. Ele estava fazendo algumas coisas lá e isso me fez pensar”, disse Crawford. “Não posso dizer nada de ruim sobre ele.”

Depois de jogar na defesa e sorrir mais do que rebater, Crawford finalmente deu sinais de ataque na sexta rodada e voltou à vida na nona e décima – as duas últimas, ao que parece, da carreira de Porter.

“Estou pronto para me aposentar”, disse Porter. “Eu estava pronto para anunciar minha aposentadoria esta noite – ganhar, perder ou empatar. Mesmo que fosse um empate, tínhamos um encontro. Eles estavam nos dizendo que teríamos que fazer de novo. Eu não faria de novo. Estou declarando minha aposentadoria agora. ”

No card de baixo, o Esquiva Falcao (29-0) venceu Patrice Volny (16-1) por decisão técnica aos 2:18 do sexto round, após a luta ser interrompida por uma nuca não intencional. Janibek Alimkhanoli (11-0) permaneceu invicto com um nocaute técnico da oitava rodada sobre Hassan Nadam (38-6).

Adam Lopez (15-3) lutou e condenou Ochoa (12-2) por não tomar uma decisão. A partida foi interrompida devido a um corte em Ochoa devido a um cabeçalho. Carlos Balderas (11-1) marcou seu segundo nocaute consecutivo com um TKO na quarta rodada sobre Julio Cortez (15-4). Em sua estreia profissional, Tiger Johnson teve um TKO na quarta rodada sobre Antonius Grable (3-2-1).