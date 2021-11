NFL – inatividade do início da semana 11: Allen Robinson, Eddie Jackson for the Bears

Getty Images

Todas as semanas trazemos para você todos os itens inativos dos jogos do ET 1 PM em um único post, constantemente atualizado com as informações mais recentes.

O jogo de domingo entre os Ravens e os Bears em Chicago deixará de fora muitos dos grandes nomes de ambos os lados. Coloque os ursos de volta Khalil Mac Na reserva dos feridos, sexta-feira, e eles governaram uma ampla recepção Allen Robinson E segurança Eddie Jackson Domingo. Manipulação defensiva Achim Hicks Ele também perderá o jogo de Chicago.

A grande novidade do outro lado do campo é a ausência do meio-campista Lamar Jackson Lado de fora com doença. Corvos também sem largura Marquês Brown Para corresponder à 11ª semana de interferometria.

corvos em ursos

Corvos: QB Lamar Jackson, WR Marquise Brown, CB Anthony Everett, cb Jimmy Smith, NS Cedric Ogboye, WR Miles Boykin, DT Brandon Williams

Ursos: S Eddie Jackson, RB Damian WilliamsQB Nick Foles, WR Allen Robinson, CB Artie Burns, em um Jasper Horsted, DT Achim Hicks

Santos em águias

Santos: RB Alvin Camara, NS Tyrone Armstead, NS Ryan Ramsick, a partir de Tanouh Capsagnon, WR T MontgomeryQB Ian Book, em um Joan Johnson

Águias: RB Kenneth Jenwell, QB Red Sennett, CB Carrie Vincent Filho, cb Tae Gwan, DL Marlon Tuipoloto

preto em marrom

Preto: LB Flores da árvoreQB Jared Goff, RB germar jefferson, NS Matt NelsonK Riley Patterson, WR Trinity Benson, Libra Jesse Lemonier

Marrom: CB Troy HillCB AJ Green, WR Anthony Schwartz, D.E. Takkarist McKinley, D.E. Ifeadi Odenigbo, DT Dia de Sheldon, WR Donovan Peoples Jones

Washington nas panteras

Washington: WR Curtis Samuel, WR Antonio Gandhi Golden, cb sabugueiro, a partir de Shaka Tony, NS Charles honesto, em um Ricky Sells Jones

Panteras: QB Matt Barkley, WR Ela smithKenny Robinson, CB Rashan Melvin, DT Phil Hoskins

49ers em Jaguar

49ers: RB Elijah Mitchell, RB JaMycal Hesty, DL Maurice Hearst, O.L. Colton McKivitz

Jaguar: RB Devin Osigbo, cb Trey Herndon, borda Jordan Smith, Libra Dakota Allen, em um Jacob Hollister.

Golfinhos nos portões

Golfinhos: RB Salvon Ahmed, TE Long Hunter, cb Noah Igbinoghene, DT John Jenkins, Libra Darius Hodge

Aeronave: QB Zach Wilson, RB La Michal Perrin, OL Isaiah Williams, DL Jonathan Marshall, DL Tim Ward, S Jarrod Wilson, CB Rashad Weldgoss

Texas em Titãs

Texas: TE Jeff Driskel, QB Deshaun WatsonCB Cre’Von LeBlanc, RB Royce Freeman, DL Jonathan Grinard, WR Davion Davis, em um Jordan Akins

Titãs: CB Janoris Jenkins, RB Jeremy McConchols, cb Greg MabeinDavid Long Jr., LB Rashan Evans, NS Nate Davis, em um Jeff Swim

Pôneis em Belize

Pôneis: T Julian Davenport, J Will Fries, RB Marlon Mac, WR Mike Strachan, DL Antoine Woods

Faturamento: WR Jake Comero, Libra Tremaine EdmondsDB Cameron Lewis, T Bobby Hart

Empacotadores nos Vikings

Empacotadores: WR Allen Lazard, RB Aaron Jones, s Vernon Scott, Libra Rashan correndo, NS David Bakhtiari, WR dono Taylor, DL Jack Heflin

Vikings: QB Keelen Mund, WR Emyr Smith Marset, cb A mão de Harrison, Libra Shaz Surat, NS Davis Branco