Pontos Alabama x Arkansas, fast food: Bryce Young bate recorde na vitória do Tide sobre Hughes e arrebata Sic West

Bryce Young quebrou o recorde de passes de um único jogo no Alabama com 561 jardas, avançou para trás em Brian Robinson Jr. por 122 jardas, e o número 2 do Crimson Tide sobreviveu ao 21º jogo de terror do Arkansas em uma vitória de 42-35 sobre o Bryant-Denny Stadium em Tuscaloosa, Alabama. Faça Bama Título da SEC West Division Ele agora deve enfrentar a Geórgia em primeiro lugar no Campeonato SEC de 2021 em duas semanas.

Young, que completou 31 de 40 passes e lançou 5 touchdowns, ultrapassou o recorde anterior de marés de Scott Hunter, que lançou 484 jardas no Iron Bowl de 1969 contra Auburn. O jovem Jameson Williams rebateu 40 jardas com 5:39 para fazer o 42-28 no que parece ser um resultado impressionante. No entanto, o Arkansas liderou direto no campo com o quarterback KJ Jefferson, que acertou Rahim Sanders para um touchdown de 17 jardas com 1:02 para restabelecer Hogs dentro de sete pontos. A tentativa de chute para frente de Cam Little ricocheteou e Young acertou os dois joelhos para vencer.

Williams terminou a tarde com 8 recepções para 190 jardas e 3 TDs. Ele não foi o único craque de elite fora do Crimson Tide, no entanto, quando John Metchie III pegou 10 bolas em 173 jardas e fez um touchdown de 20 jardas no início do segundo quarto.

Este foi o capítulo final da temporada de contos criminais Young and the Tide. Essa unidade terminou o sábado com uma média de 9,2 jardas por jogo e um total de 707 jardas contra a defesa do Razorbacks que manteve a linha ofensiva do Alabama em adivinhação durante toda a tarde. A ofensiva do Arkansas subiu e desceu a Bama Square. Jefferson encontrou um wide receiver para estrelar Treylon Burks oito vezes para 179 jardas e 2 TDs.

1. Temporada de estrelas jovens

Young receberá muitos elogios depois disso, mas ainda não é o suficiente. Simplificando, esta é a temporada mais impressionante de todos os tempos para o quarterback do Alabama. Sim, Mac Jones foi incrível no ano passado, Tua Tagovailoa foi uma estrela antes disso e até Joe Namath teve seus momentos em T-Town. O que Young faz é algo diferente.

Jones, Tagovailoa e o resto dos lendários quarterbacks da história do Alabama tiveram muita ajuda no campo. Young conseguiu alguns hoje – Brian Robinson Jr. tinha 122 jardas – mas essa não era a norma. O Crimson Tide teve uma média de apenas 3,76 jardas por carregamento nos jogos da conferência que começarão no sábado, forçando Young a ser o “homem” desde o início.

Ele tem mais duas chances de provar o quão incrível ele é. Ela joga recordes pela janela no Iron Bowl contra Auburn no Jordan-Hare Stadium, um lugar que o Alabama não sai com uma vitória desde 2015. Em seguida, a defesa da Geórgia tentará resolver o mistério da juventude no jogo do SEC Championship em Atlanta em 4 de dezembro.

Young está claramente à altura do desafio.

2. É uma corrida de dois homens no Heisman

O quarterback do Ohio State CJ Stroud se tornou o assunto do futebol universitário na tarde de sábado, quando era Iluminar michigan Com 432 jardas e 6 touchdowns em uma vitória de 56-7 para o Buckeyes classificado em quarto lugar sobre o No. 7 Michigan State. O desempenho de Young contra os Razorbacks foi o equivalente a um lutador peso pesado jogando um feno logo após ser picado no queixo.

Pedimos desculpas ao atacante da Geórgia, Jordan Davis, ou a qualquer outro que possa ter uma chance na Copa Heisman, porque a definição de “jogador mais destacado do futebol universitário” está aberta a interpretações. Mas vamos ser honestos, isso evoluiu para um prêmio para o jogador mais talentoso de uma equipe de calibre. Stroud e Young são os únicos jogadores do país que marcam essas opções.

Eles ainda terão muito com que brincar. Stroud vai competir com o sexto colocado Michigan na próxima semana, seguido pelo que pode ser uma aparição no Big Ten Championship Game. Young tem um Iron Bowl e um confronto com a melhor colocada Georgia no torneio da SEC.

O Troféu Heisman foi um mistério durante toda a temporada. Stroud e Young esclareceram o assunto na tarde de sábado.

3. Não foi apenas um ataque aéreo

Young receberá todos os elogios depois disso, e com razão. Mas o jogo de passes já estava acontecendo em Tuscaloosa. Por outro lado, o jogo em execução experimentou muitas dificuldades. A última vez que o Alabama jogou com um oponente da SEC, consegui dominar a apenas seis metros do solo contra a LSU há duas semanas.

Robinson brilhou por 122 metros no sábado. E ele foi o único jogador do Crimson Tide a ganhar mais de três jardas no chão no sábado. Isso pode não parecer muito, mas foi o suficiente para Leg se acomodar nos últimos três quartos. Robinson forçou os cofres do Arkansas a prestar atenção suficiente nele, permitindo que Young encontrasse Williams profundamente, Mitchie no meio e mantivesse as correntes em movimento.

4. Treylon Burks é um monstro

O wide receiver dos Razorbacks não era apenas o criador da diferença para o ataque, mas ele o fez apesar de uma lesão no braço esquerdo que o forçou a ir ao vestiário no final do primeiro quarto. Ele apenas apareceu quando o segundo quarto começou e decolou.

Seis das oito pegadas vieram nos últimos três quartos, incluindo ambos os touchdowns. Se você não prestou muita atenção a Burks antes, prepare-se. Ele não é apenas um dos melhores receptores do país, mas também estará voando sobre as pranchas de recrutamento nos próximos meses.