Taylor Swift está fazendo rolinhos de canela Travis Kelce como lanche pré-jogo para os jogos da NFL, revela a lenda da NFL Bernie Kosar

Escrito por Jake Ness para Dailymail.Com





Bernie Kosar visitou a mansão de Travis Kelce em outubro, antes do jogo

E ele pôde experimentar os rolinhos de canela caseiros de Taylor Swift

Bernie Kosar revelou que Taylor Swift faz rolinhos de canela para Travis Kelce como lanche antes do jogo, depois que o ex-zagueiro foi fotografado com a estrela pop no início desta temporada.

Kosar estava em Kansas City em outubro e passou na casa de Kelce antes que os Chiefs assumissem o comando em casa.

Foi lá que ele conheceu Swift, e ex-transeuntes de Brown compartilharam novos detalhes sobre seu encontro com a cantora, cujos doces caseiros eram aparentemente irresistíveis.

‘Eu estava em [Kelce’s] “Em casa, três horas antes do jogo, estamos fazendo uma refeição pré-jogo e Taylor é tão gentil que chega sozinha e é muito legal”, disse Kosar. Tobin e Leroy De 560 Esportes WQAM.

Fiz rolinhos de canela caseiros para Travis como refeição antes do jogo. Agora sou um smoothie e tento ser vegano e sem glúten, mas definitivamente tive que experimentar alguns rolinhos de canela no dia do jogo.

Bernie Kosar postou fotos com Taylor Swift no fim de semana

As imagens se espalharam nas redes sociais

Swift e Kelce estão namorando publicamente desde o outono, com a cantora indo a vários jogos

Swift exibiu uma foto de seus rolinhos de canela para seus fãs em uma postagem de 2020 no Instagram

Kosar tirou algumas fotos com Swift e não teve nada além de coisas boas a dizer após a interação.

“Sua preocupação genuína com as pessoas, preocupação e consideração, foi incrível de assistir”, acrescentou Kosar. “Você não poderia ter um modelo melhor.”

Kosar revelou mais tarde que estava em Kansas City para apoiar a família de Kelsey e sua instituição de caridade, a Operação Breakthrough.

Quando questionado em outubro se Swift era a pessoa mais famosa que ele já havia procurado, ele preferiu falar sobre a estrela dos Browns, Myles Garrett.

Swift se tornou uma presença constante nos jogos do Chiefs nesta temporada e está torcendo por Kelce

“Estar em Kansas City e com Taylor Swift.” [but] O foco deveria estar em Myles Garrett e sua capacidade atlética provavelmente discute um pouco da minha compostura lá…” ele disse em “O show de Ken Carman com Anthony Lima.’

“Estou fazendo as pessoas se movimentarem para que eu possa assistir ao jogo dos Browns, em vez de me concentrar em conversar com Taylor Swift.”

Swift continuou a assistir a muitos jogos de seu namorado Kelsey, incluindo a vitória do fim de semana passado contra os Patriots na Nova Inglaterra.

Seu pai, Scott, juntou-se a ela no jogo.