A enorme sequência de Wolverine da Insomniac Games vazou após o prazo do ransomware expirar

Clipes do próximo filme da Insomniac Carcaju O jogo começou Difundido no X Depois que hackers publicaram grandes quantidades de dados internos de seu desenvolvedor. Cibernético Diário Relatórios Um total de 1,67 terabytes de dados, compreendendo mais de 1,3 milhão de arquivos, foi divulgado pela gangue de ransomware Ryhsida, que anunciou ter roubado os dados em um hack em 12 de dezembro. Na época, o grupo anunciou um preço inicial de leilão para os dados de 50 bitcoins, cerca de US$ 2 milhões, e um prazo de pagamento de sete dias.

Junto com design de níveis e materiais de personagens de CarcajuO vazamento parece incluir várias apresentações internas da empresa contendo detalhes sobre jogos não anunciados da Insomniac e da Sony, capturas de tela de planilhas internas e detalhes sobre orçamentos de desenvolvimento e marketing. Carcaju Diz-se que é o primeiro de uma trilogia planejada de títulos X-Men, com o segundo e o terceiro jogos programados para serem lançados antes do final de 2029 e 2033, respectivamente. de acordo com Cibernético Diário. Há também menção a um terceiro jogo do Homem-Aranha, um jogo baseado em Venom e uma nova entrada na franquia Ratchet and Clank.

Sony não respondeu imediatamente A beiraSolicite comentários sobre a publicação de materiais hackeados. Quando Ryhsida anunciou o hack na semana passada, a Sony disse que estava investigando o assunto, acrescentando que “não tinha motivos para acreditar que quaisquer outras divisões da SIE ou da Sony fossem afetadas”.

A empresa também foi afetada por ataques cibernéticos do MOVEit este ano. em outubro Computador dormindo mencionado A Sony Interactive Entertainment notificou aproximadamente 6.800 funcionários atuais e ex-funcionários sobre uma violação que resultou na exposição de informações pessoais. O grupo por trás deste ataque era separado do hack mais recente da Insomniac; O grupo de ransomware Cl0p assumiu a responsabilidade em junho. A divisão de filmes da Sony, a Sony Pictures, foi alvo de um grande hack há quase uma década, em 2014, no qual informações pessoais de funcionários e e-mails internos foram vazados publicamente em um ataque que se acredita ter sido patrocinado pelo governo norte-coreano. READ Ryan Gosling como Kane no novo filme da Barbie é um sucesso magistral no elenco | Filme

Reseda foi objeto de uma Alerta de segurança cibernética Foi publicado no mês passado e tem coautoria do Departamento de Justiça dos EUA e da Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura. O alerta observou que Rhysida foi vista usando VPNs para se conectar externamente a sistemas internos da empresa, muitas vezes usando credenciais comprometidas com “organizações que não possuem MFA habilitado por padrão”.

Quando liguei para ele Cibernético DiárioUm representante de Reseda disse que seu ataque foi motivado por dinheiro. “Sabíamos que os desenvolvedores que fazem jogos como este seriam um alvo fácil”, disseram eles.

“Evangelista amador de zumbis. Criador incurável. Pioneiro do twitter orgulhoso. Aficionado por comida. Internetaholic. Hardcore introvertido.”