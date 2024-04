Eric Church está conquistando fãs country com seu set Stagecoach incomum

Seria difícil imaginar um cenário mais polarizador na realidade – como dividir os verdadeiros fãs em campos quase iguais e completamente opostos – do que o show principal apresentado por Eric Church para encerrar a primeira noite do Stagecoach na Califórnia. Aos 70 mil participantes do festival certamente não faltará o que conversar ou discutir durante o resto do fim de semana, e o debate também continuará entre os muitos fãs que assistiram à transmissão ao vivo no Prime Video e no canal Twitch da Amazon.

Em vez de sair, como muitos esperavam após a apresentação anterior do Jelly Roll, Church – após um atraso de cerca de 20 minutos no início do show – adotou uma verdadeira estética de igreja, sentando-se em uma cadeira em frente a uma parede de vídeo gigante com vitrais e acompanhado por um coro de 16 membros, o principal deles é o retorno de sua acompanhante vocal de longa data, Joanna Cotton. Esse espírito foi sentido em covers de canções obscuras ou abertamente espirituais, como “Hallelujah” de Leonard Cohen, “Oh Happy Day” de Edwin Hawkins e “This Little Light of Mine”, mas a igreja misturou essas canções com seleções distintamente seculares e contemporâneas. —making It levou à adição de trechos de clássicos de Tupac e Snoop Dogg, como “California Love” e “Gin and Juice”, para traçar uma espécie de linha entre o sagrado e o profano.

Nos dois últimos números do show de 75 minutos, incluindo o sempre emocionante “Springsteen”, a banda de Church realmente apareceu no que foi considerado, naquele momento, uma apresentação surpresa. É tarde demais para muitos que já foram alienados pelo teor vocal/evangélico da maioria do grupo, mas é uma mudança emocionante e dinâmica de última hora para alguns daqueles que se consideram membros leais da congregação da igreja.

Church tem um senso de ocasião que às vezes o leva a fazer apresentações especiais e únicas, das quais esta certamente foi uma, em vez do show de turnê padrão que muitos esperariam ver em um festival. A exclusividade do show surpreendeu muitos que se consideram líderes religiosos radicais, mas também criou o que muitos descreveram como um êxodo em massa daqueles que não estavam recebendo os sucessos e o fervor do rock 'n' roll que esperavam. (Para ser justo, embora os vídeos postados nas redes sociais mostrem dezenas de festivaleiros indo em direção à saída com suas cadeiras de jardim e cobertores, qualquer set de encerramento do Stagecoach será marcado com pessoas indo para carros e campistas, então clipes isolados não são sempre indicativo.)

Nos comentários na página de Church no Facebook e em muitos grupos de fãs, foi fácil ver imediatamente a profunda divisão. “Obrigado por nos levar à igreja! Esta foi uma das minhas apresentações favoritas de suas 18 apresentações e foi absolutamente incrível”, escreveu um fã. Incrível e um dos melhores de todos os tempos! Outro elogiou: “Sei que esta não é a preferência de todos, mas para nós, fãs obstinados, isso é um sonho”. “A melhor apresentação dele na igreja que já vi. Adoro seu lado swing, mas era disso que eu precisava esta noite.

Mas então os dissidentes disseram: “O que foi isso?” Leia um breve exemplo de comentário. E: “Que performance de desastre. O que você estava pensando?” Outros explicaram longamente: “Terrível. Ler a sala e redirecionar. Digamos que você deveria fazer uma pausa e estará de volta depois de se reagrupar ou algo assim, mas continuar assim está fazendo meus ouvidos sangrarem por causa do que quer que tenha sido… apenas realmente terrível.” As pessoas gastaram tempo e dinheiro para assistir ao maior show de estrangulamento que eu acho que já vi.

Alguns ficaram calmos e aceitaram com calma, como o membro do grupo de fãs que escreveu: “Definitivamente uma playlist estranha”. Outro, que não parecia pessoalmente chateado com o show, mas estava ciente da reação, escreveu: “Ele deu um show muito chocante e interessante esta noite. minutos antes e fui vaiado no final. Quando ele finalmente decide se levantar pela primeira vez, espero que ele esteja bem e não chore muito nesse programa.

Outro membro da fan page: “Eu estive lá ontem à noite. Vi o EFC por todo este lindo país e sou um grande fã. Não poderia ter ficado mais decepcionado do que ontem à noite… Ele saiu mais de 20 minutos atrasado . Você não faz isso no StageCoach, os técnicos correram por todo o teatro claramente tentando consertar coisas que não estavam funcionando e então houve música de órgão que durou apenas 5 minutos sem motivo aparente, hora e local e pré-. exame Dois lugares perfeitos para este set e poderia ter sido uma experiência incrível Ficar em um campo de terra sob ventos de 40 km/h com 70.000 pessoas não era a hora e o lugar certos e não era a multidão certa. o amor pelo cara é o dedo médio Quem adoraria apresentá-lo ao “homem”, mas ontem à noite eu senti como se aquele dedo médio estivesse apontado diretamente para mim Meu namorado e eu pegamos seu filho de 22 anos e sua filha de 20 anos e passamos a viagem até Indio tocando músicas da igreja e contando como o show foi ótimo “Mas não foi a primeira vez que saí mais cedo de um show da igreja…”.

Embora as reações ao show geralmente não tivessem nada a ver com a música, alguns sentiram uma agenda à qual se opunham na igreja, incorporando diferentes gêneros musicais por meio de suas escolhas de capa. Um tweeter escreveu: 'Jelly Roll acabou de arrasar como atração principal… porque Eric Church decidiu que aparecemos para ouvir alguma maldita sinalização de virtude… irreal, insultante… Ei, supere sua culpa branca e toque um pouco de música country. “

Alguns fãs que apreciam a ideia de a Igreja ser proibida na verdade expressaram alguma alegria em quão polarizadora isso era: “O amor derreteu os odiadores. Outro apoiador: “O pensamento que passa pela minha cabeça esta manhã é… quando há 70.000 pessoas na plateia, como você pode ter certeza de que as pessoas que realmente estão lá para ver você estão tendo a melhor experiência possível?” estamos fazendo exatamente o que Eric fez hoje à noite! Uma crítica afirmou que era “como a abertura do Mar Vermelho” enquanto as pessoas corriam em direção à saída. Se eu fosse frequentador de um festival e estivesse lá atrás, eu diria 100% que sim… isso mesmo amigo, se você não está aqui para isso, saia da frente para que eu possa ir à igreja!!! “

Church emitiu um comunicado na manhã de sábado em um comunicado à imprensa explicando suas intenções com a coleção incomum. “Este foi o grupo mais difícil que já tentei fazer. Sempre descobri que quando você volta ao ponto de partida, de volta a perseguir quem ama Bob Seger, quem ama Springsteen, quem ama Willie Nelson, você o persegue. de volta à origem. A origem de tudo permanece em sua forma mais pura e não fazemos mais isso. Foi bom no momento voltar e estar no coral e fazer isso.

“Para mim, sempre foi sobre os discos e os shows”, continuou ele, “sempre fui a pessoa que diz: 'Vamos fazer algo realmente estranho e estranho e arriscar às vezes não dá certo.' , mas está tudo bem se você estiver vivendo nesse limite “, continuou ele. Porque esse limite, esse limite em evolução, é para onde todas as novas pessoas irão gravitar de qualquer maneira, então, se você sempre puder se desafiar dessa forma, você sempre será mais nítido do que qualquer outra aresta.

No entanto, é difícil deixar os fãs de mídia social, ou mesmo um público ao vivo, irritados com o conteúdo inesperado de um show do Stagecoach, já que os fãs de música normalmente podem estar delirando com um set surpresa do Coachella, então a realidade do “primo chilla boicote do show Muita controvérsia, pois ele parece ter alcançado algum tipo de avanço.

O festival continua com manchetes sem refrão de Miranda Lambert no sábado e Morgan Wallen no domingo.