Cameron Diaz diz que os rumores sobre Jamie Foxx estar no set de seu novo filme são “loucos”.

Cameron Diaz Ela quer que você saiba que ela “se divertiu” trabalhando com Jamie Foxx em “Back in Action”, seu primeiro filme em 10 anos, apesar de ouvir coisas que parecem indicar o contrário.

“Eu realmente odeio todas as coisas que foram ditas sobre o nosso grupo”, disse Diaz no episódio de terça-feira do programa. Podcast “Batom no limite”.Mais tarde, ela acrescentou que isso a fez querer “gritar a plenos pulmões, tipo, ‘Do que você está falando?’

Diaz descreveu Foxx como um “líder de torcida de toda a equipe” e disse que o set do filme da Netflix foi incrível e que ele era “profissional em todos os níveis”.

“Os soluços que aconteceram durante o processo de produção são algo normal que acontece”, disse ela.

Ela falou diretamente sobre “tudo o que foi dito sobre nos preparar” que Foxx estava no Hospital em abril – um assunto que tive o cuidado de não aprofundar, além de dizer que o vencedor do Oscar agora está prosperando.

Falando das “coisas malucas” que ela ouviu sobre o set, como como Foxx “estava deixando tudo miserável e como eu nunca mais faria outro filme por causa dele”, disse Diaz: “Isso me deixou com muita raiva”.

Ela também observou que quando tentou fazer com que Fox “dissesse algo sobre isso”, ele agiu de forma “muito pessoal” e disse a ela para “deixá-los dizer isso – nós sabemos a verdade”.

Diaz e Fox estrelaram anteriormente o filme “Annie” em 2014, que foi seu último filme antes de sua aposentadoria, bem como o filme “Any Given Sunday” em 1999, e disseram na terça-feira que “o único motivo” para ela retorno foi participar do filme “Back in Action”. porque Funcionará com Foxx.

A estrela de Existe algo sobre Mary também disse que voltar a atuar depois de 10 anos “foi como andar de bicicleta”.

“Back in Action” é uma comédia de ação estrelada por Diaz, Foxx, Kyle Chandler e Glenn Close, e deve estar disponível para streaming na Netflix em 2024.