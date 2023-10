Talvez você devesse comprar um Flipper Zero antes que seja tarde demais

Desde a sua estreia, há vários anos, os entusiastas da tecnologia se apaixonaram por este aplicativo Nadadeira Zero. Este pequeno dispositivo de teste de penetração torna hackear qualquer coisa fácil e divertida e, por US$ 170, não é exatamente o que você chamaria de grande alavancagem. No entanto, embora hackers amadores possam se divertir usando-o, o dispositivo Flipper também parece estar causando muita preocupação à polícia e à esfera corporativa. Você pode imaginar que, em algum momento, alguém reclamará alto na tentativa de impedir a diversão de todos.

O quanto você pode se divertir com o Flipper é facilmente evidente se você percorrer a enxurrada de vídeos relacionados a ele online. Lá, os usuários podem ser vistos hackeando com entusiasmo tudo em seu caminho Seus próprios carroseu Eletrodomésticos inteligentes Para TVs, celulares e até Luzes de trânsito. Os poderes nocivos do dispositivo foram bastante aumentados em julho, quando Flipper tomou a decisão Lançando sua própria loja de aplicativos; Incorporada diretamente no aplicativo móvel da ferramenta, a loja oferece muitos recursos de software plug-and-play de código aberto que dão aos usuários a capacidade de escolher entre um verdadeiro tesouro de explorações automatizadas.

Do jeito que está, parece que um novo alvo de ataque do Flipper é identificado a cada semana. Caso em questão: esta semana, ficou claro que o dispositivo Pode ser usado para spam remoto (E em alguns casos, bloqueie) dispositivos Android e Microsoft usando um ataque assistido por Bluetooth. Este ataque é na verdade uma variação de um ataque semelhante divulgado anteriormente, através de uma modificação do firmware. Pode ser usado para segmentar iPhones travam. Mais uma vez, o aparelho parece capaz de causar problemas até mesmo para as plataformas e empresas mais proeminentes.

Previsivelmente, nem todo mundo está entusiasmado com a capacidade do Flipper de causar estragos digitais. Alguns argumentaram que ele está apenas pirateando também fácil– Reduz a barreira ao hacking digital a tal ponto que mesmo pessoas com conhecimentos muito limitados podem agora hackear todos os dispositivos à vista; Entretanto, outros críticos vêem-no como uma ferramenta que será, sem dúvida, utilizada (principalmente) para infringir a lei. No início deste ano, a Amazon fez o anúncio oficial Proibindo a venda do aparelho em sua plataforma, argumentando que pode ser usado como skimmer de cartão de crédito.

As autoridades também parecem estar monitorando o dispositivo. Em agosto, o Daily Dot Um relatório foi escrito O Centro de Fusão Policial de Dakota do Sul estava distribuindo um alerta a outras agências de inteligência e policiais de que extremistas domésticos poderiam usar o dispositivo Flipper para invadir redes elétricas. Nos últimos anos, a polícia também apreendeu remessas do Flipper em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. No Brasil, a repressão ao Flipper parece ter sido a mesma Significativamente mais perigoso– Ela informa Proibição efetiva. Isso provocou uma mudança na política Especulação on-line Sobre se outros países podem emitir proibições semelhantes ao dispositivo. Embora uma repressão deste tipo nos EUA pareça altamente improvável, ainda vale a pena considerar se tal ferramenta poderá suscitar preocupações regulamentares em algum momento no futuro.

Resumindo: recomendo adquirir o Flipper Zero antes que seja tarde demais. Claro, ainda não há proibição oficial, mas, er… nunca se sabe. Quando algo é tão divertido, é apenas uma questão de tempo até que alguém tente tirá-lo.