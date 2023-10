A Microsoft está reorganizando seu Xbox e equipes de marketing para se preparar para o futuro da inteligência artificial e dos jogos

A Microsoft está reorganizando sua liderança em jogos e marketing do Xbox, menos de duas semanas após a aquisição da Activision Blizzard. A Microsoft está promovendo Matt Booty para presidente de conteúdo de jogos e estúdios, incluindo nova responsabilidade pela ZeniMax, e Sarah Bond para presidente do Xbox, supervisionando todos os negócios de plataformas e hardware do Xbox. Do lado do marketing, o diretor de marketing Chris Capossella deixará o cargo após 32 anos na Microsoft.

As mudanças no Xbox significam que Booty agora liderará uma organização expandida dentro da Microsoft Gaming, que agora inclui ZeniMax e Bethesda. “A ZeniMax continuará a operar como uma entidade de integração limitada liderada por Jamie Leder, presidente e CEO, reportando-se a Matt”, explica o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, em um memorando interno obtido por ele. A beira.

A função expandida do Booty deve ajudar a Microsoft Gaming a evitar cenários como Queda Vermelha Seguindo em frente, com a Microsoft claramente focada em uma melhor colaboração entre as equipes através da aquisição da ZeniMax/Bethesda.

“Grandes jogos são fundamentais para tudo o que fazemos”, explica Spencer em sua nota. “Acreditamos que nossa organização expandida de conteúdo de jogos – que permite que os estúdios de desenvolvimento Xbox Game Studios e ZeniMax colaborem de forma eficaz – permitirá que esses estúdios de classe mundial façam o melhor para aumentar nosso portfólio de jogos que os jogadores adoram.”

Sarah Bond no BAFTA Games Awards no início deste ano. Fotografia de Stuart Wilson / BAFTA / Getty Images para BAFTA

Bond agora assumirá o comando das plataformas de hardware e software do Xbox. “Para gerenciar a plataforma de hoje e construir a plataforma de amanhã, estamos reunindo as equipes que tornarão isso possível”, explica Spencer. “Sarah Bond liderará esta equipe como chefe do Xbox – reunindo hardware, experiências de jogadores e criadores, arquitetura de plataforma, estratégia, planejamento de negócios, dados e análises e desenvolvimento de negócios.” READ Pixel Fold, tablet ganha um novo conjunto de papel de parede de metal [Download]

Bond tem sido uma estrela em ascensão no Xbox da Microsoft desde que ingressou em 2017, especialmente nos bastidores da recente aquisição da Activision Blizzard. Bond até aparece durante Comissão Federal de Comércio v. Ouça, explique calmamente os negócios de videogames e Xbox à juíza Jacqueline Scott Corley.

Bond agora será responsável pelo futuro do Xbox, tanto em hardware quanto em software – o que pode incluir uma série Xbox redesenhada e sem disco

Essas mudanças na liderança do Xbox significam que haverá mais mulheres em cargos de liderança em jogos na Microsoft do que homens quando o CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, deixar o cargo no final de 2023. Aqui está o novo organograma do Xbox:

A nova liderança da Microsoft para consoles/jogos Xbox. Imagem: Microsoft

Em termos de marketing, o Diretor de Marketing Capossela está se afastando para dar lugar a Takeshi Nomoto. “Takeshi está no centro de nossa transformação na nuvem”, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em entrevista. Memorando interno aos funcionários. “Estou emocionado por tê-lo assumindo o cargo de CMO da Microsoft e impulsionando nossa visão.”

Capossella trabalha na Microsoft há 32 anos e ficou famoso por aparecer no palco ao lado do cofundador Bill Gates durante uma apresentação onde uma versão beta do Windows 98 travou na tela azul da morte. Capossella liderou o marketing da Microsoft durante décadas, durante a transição para a nuvem, o lançamento do Xbox e muitos outros momentos.

A Microsoft também está promovendo Yousef Mahdi ao cargo de vice-presidente executivo e diretor de marketing de consumo. Mehdi ingressou na Microsoft em 1992, onde trabalhou no gerenciamento de produtos para Internet Explorer e Windows antes de ajudar a liderar a incursão da Microsoft na pesquisa com o Bing. Ele esteve envolvido com o Surface, o lançamento do Windows 10 e o headset HoloLens. READ Overwatch 2 cobra $ 15 para acesso permanente às próximas missões da história

“Youssef atuará como nosso defensor da experiência do usuário final e desenvolverá seu trabalho no lançamento de muitos de nossos serviços baseados em IA para liderar a comercialização de produtos Microsoft Copilot”, explica Nadella em seu memorando. “Ele também continuará liderando as áreas de soluções de pesquisa, anúncios, notícias, dispositivos e criativos do cliente (CSA).”

Yousef Mahdi tem liderado os esforços de IA do consumidor da Microsoft.

A Microsoft também está transferindo sua organização de vendas ao consumidor para a equipe Microsoft Gaming. Liderada por Ami Silverman, esta é a equipe responsável pelos negócios de varejo de consumo da Microsoft. “O estatuto da Ami inclui todos os produtos de consumo, incluindo hardware, criativos (Windows, Surface, M365) e tudo relacionado a jogos”, explica Spencer. “O foco desta equipe será transformar as vendas de jogos e atrair novos públicos em mercados geográficos.”

A Microsoft agora precisará integrar cuidadosamente a Activision Blizzard em sua divisão Microsoft Gaming. Dave McCarthy, agora COO da Microsoft Gaming, liderará os esforços do lado operacional. Esperamos agora que a Microsoft nomeie um novo CEO da Activision Blizzard para substituir Kotick no final do ano.

A reorganização da Microsoft aqui está claramente relacionada aos seus jogos e capacidades de IA. “Com a nossa recente aquisição da Activision Blizzard King, estamos duplicando o nosso negócio de jogos”, diz Nadella. A Microsoft fechou a aquisição da Activision Blizzard no início deste mês, com planos de anunciar quais jogos chegarão ao Xbox Game Pass nos próximos meses.

A Microsoft está integrando IA em seu sistema operacional Windows, aplicativos do Office, Bing e muito mais, em um esforço para ser líder no espaço de IA. O Microsoft 365 Copilot será lançado na próxima semana, permitindo que as empresas criem e-mails, reescrevam parágrafos, analisem dados do Excel e muito mais. Nadella discutiu o potencial da IA ​​durante o Snapdragon Summit da Qualcomm no início desta semana. READ Kuo: pré-encomendas do iPhone 14 Plus são piores que o iPhone 13 Mini, estratégia de produto 'falhou'

“Quando o Windows foi criado, tínhamos um botão Iniciar e o Copilot era como um botão Iniciar”, disse Nadella no início desta semana. “Torna-se como o orquestrador de todas as suas experiências de aplicativo. Por exemplo, eu vou lá e expresso minha intenção, e isso me direciona para um aplicativo ou move o aplicativo para o Copilot, então isso me ajuda a aprender, investigar e criar – e completamente muda os hábitos do usuário, eu acho.”