O evento da Apple na próxima semana provavelmente se concentrará em jogos de última geração no Mac

A Apple anunciou ontem que realizará um evento online na segunda-feira, 30 de outubro, a partir das 17h (horário do Pacífico), e há vários motivos para acreditar que os jogos no Mac serão um dos principais temas do evento.



Abaixo, recapitulamos os últimos esforços de jogos da Apple no Mac e outras evidências do evento da próxima semana.

Ray Tracing acelerado por hardware

Os chips de silício da Apple costumam ter semelhanças na arquitetura. Assim como o chip A17 Pro no iPhone 15 Pro, a próxima série de chips M3 da Apple para Macs provavelmente apresentará ray tracing acelerado por hardware para melhorar significativamente a renderização gráfica em comparação com o ray tracing baseado em software. Espera-se também que os chipsets da série M3 sejam fabricados usando o processo de 3nm da TSMC para desempenho mais rápido e maior eficiência energética em comparação com os chipsets da série M2. Esses desenvolvimentos abrem caminho para que mais jogos AAA sejam lançados no Mac.

Apple sugere mais jogos AAA no Mac

A Apple sugeriu lançar mais jogos AAA no Mac em uma entrevista recente com publicações de jogos IGN. Quando questionado se os novos jogos que a Apple anunciou para o iPhone 15 Pro no mês passado seriam eventualmente compatíveis com os Macs da Apple, o vice-presidente da Apple, Tim Millet, disse: “Os desenvolvedores trabalharão conosco para fazer isso”. Esses jogos incluem o remake de Resident Evil 4, Death Stranding Director’s Cut e Assassin’s Creed Mirage.

Dicas da Capcom e Sony

A desenvolvedora de jogos japonesa Capcom anunciou recentemente que Resident Evil Village estará disponível nos modelos iPhone 15 Pro e iPad com chip M1 e posteriormente a partir de 30 de outubro, mesmo dia do evento da Apple da próxima semana.

A data de lançamento que coincide com o evento é provavelmente apenas uma coincidência, mas pode indicar que notícias adicionais sobre jogos relacionados ao Mac virão da Apple, Capcom e possivelmente de outros desenvolvedores de jogos. Uma fonte nos disse que a Apple realizará seu evento online no horário incomum das 17h, horário do Pacífico, porque cairá durante o horário comercial no Japão, e afirmou que o evento incluirá uma grande ligação com um desenvolvedor de jogos japonês, mas temos não confirmou de forma independente a exatidão desta informação.

Embora a App Store diga que o remake de Resident Evil 4 está programado para ser lançado em Macs com chip M1 e mais recentes em 31 de dezembro, essa data é um espaço reservado e é possível que o lançamento seja adiado após o evento da Apple. O jogo já foi lançado para Windows PC, PS4/PS5 e Xbox Series

Quanto à Sony, planeja lançar streaming em nuvem de jogos PS5 na América do Norte Em 30 de outubro. Poderia haver um link com a Apple?

Tipo de jogo

O macOS Sonoma apresenta um novo modo de jogo que prioriza temporariamente o desempenho da CPU e GPU para jogos. O Modo Jogo também reduz a latência de áudio para AirPods e reduz a latência de entrada com controladores de jogos populares de terceiros, dobrando a taxa de amostragem do Bluetooth.

Kit de transferência de jogo

Na WWDC 2023 em junho, a Apple lançou um novo conjunto de ferramentas que torna mais fácil para os desenvolvedores de jogos portarem jogos do Windows para Macs. O kit de ferramentas fornece um ambiente de emulação que permite aos desenvolvedores executar um jogo existente e não modificado do Windows em um Mac e avaliar rapidamente o desempenho do jogo no macOS antes de escrever qualquer código.