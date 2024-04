Arne Slott: Liverpool concorda com Feyenoord sobre um novo contrato de treinador

Liverpool e Feyenoord chegaram a acordo sobre um pacote de compensação que permitirá a Arne Slott se tornar o sucessor de Jurgen Klopp em Anfield.

O holandês de 45 anos está agora livre para ingressar no Liverpool no verão, após o término da temporada da Eredivisie do Feyenoord.

O atleta Foi relatado no início desta semana que o Liverpool teve uma oferta inicial de € 9 milhões (£ 7,7 milhões, US$ 9,6 milhões) rejeitada pelo Feyenoord, mas os dois lados agora chegaram a um acordo.

Slott confirmou na quinta-feira que quer o cargo no Liverpool, dizendo à ESPN antes da vitória do Feyenoord na Eredivisie sobre o Go Ahead Eagles que estava “confiante” de que um acordo seria alcançado entre os dois lados daqui para frente.

Tudo o que você precisa saber sobre Arnie Slott

O assistente técnico do Feyenoord, Sepke Hulshof, e o chefe de desempenho, Robin Peters, devem se juntar a Slott no Liverpool.

Klopp aprovou a nomeação iminente de Slott em sua coletiva de imprensa na tarde de sexta-feira, antes da partida do Liverpool na Premier League contra o West Ham United.

“O que eu gosto muito nisso é que se ele é a pessoa certa para ele querer assumir o cargo – ele está desesperado e motivado, vamos lá”, disse Klopp, que deixará o cargo no final da temporada, após nove anos no cargo. equipe. Liderança.

“Gosto da maneira como o time dele joga futebol e de todas as coisas que ouço sobre ele como homem. Algumas pessoas que conheço o conhecem, eu ainda não o conheço.

“Se ele é a solução para o clube, então estou mais do que feliz. Não tenho o direito de julgar, mas tudo me parece bem.”

Vá mais fundo Arne Slott: A ascensão do próximo técnico do Liverpool – 'Ele é o mais honesto possível'

O interesse do Liverpool no Slot só se tornou aparente no início desta semana, quando eles se concentraram em manter a calma e mostrar respeito ao Feyenoord antes da final da Copa da Holanda, no último domingo, partida que venceram contra o Nijmegen.

Slot levou o Feyenoord ao título da Eredivisie na temporada passada e seu time está em segundo lugar na tabela com três jogos restantes nesta temporada. Depois de conquistar o título na temporada passada, Slott atraiu o interesse do Tottenham Hotspur, mas o jogador de 45 anos rejeitou a oferta e nomeou Ange Postecoglou em seu lugar.

Slott recebeu elogios por seu estilo de futebol ofensivo e capacidade de desenvolver jovens jogadores – características que se alinham com o que o Liverpool procura enquanto procura um substituto para Jurgen Klopp, que anunciou sua saída do clube no final desta temporada. em janeiro. .

Xabi Alonso – antes de anunciar no mês passado que permaneceria no Bayer Leverkusen na próxima temporada – e Ruben Amorim estavam entre os outros candidatos considerados pelo Liverpool para substituir Klopp antes de escolher Slott. Após a sua chegada no início deste ano, Michael Edwards, diretor de futebol do Fenway Sports Group, e Richard Hughes, recém-nomeado diretor desportivo do Liverpool, assumiram a responsabilidade pela procura de treinadores.

O Liverpool ocupa a terceira posição na classificação e enfrentará o West Ham United na próxima partida.

Por que o Liverpool escolheu uma abertura?

Análise do correspondente do Liverpool Athletic, James Pearce

O Liverpool tem o seu homem.

Depois de avaliar os méritos de uma vasta gama de candidatos a treinadores em toda a Europa, uma pesquisa conduzida pelo diretor de futebol do Fenway Sports Group, Michael Edwards, e pelo novo diretor desportivo, Richard Hughes, terminou com uma batida à porta do Feyenoord.

Após um longo processo de due diligence, Arne Slot foi considerado o mais adequado em termos de critérios-chave para o trabalho.

Seu estilo de jogo de ataque atraente e de alta intensidade foi uma grande parte do apelo de Edwards e Hughes. Eles acreditam que ele se encaixará na escalação de jogadores que herdou.

Bem como seu comprovado histórico no desenvolvimento de jovens jogadores, além de sua capacidade de gestão e comunicação. As referências pessoais coletadas daqueles que trabalharam com ele foram brilhantes.

É definitivamente um grande passo em frente para o Slot. Há alguns sapatos enormes a ocupar com a saída de Jurgen Klopp.

A pressão e o escrutínio em Anfield estarão muito distantes da vida em Rotterdam. É uma aposta, dado que Slott não treinou anteriormente nenhuma das cinco principais ligas europeias.

Mas, na verdade, quem quer que o Liverpool escolhesse depois que Xabi Alonso se excluiu da corrida teria dividido opiniões.

O trabalho de Sloat na Holanda é muito impressionante. Agora ele tem que retribuir a fé dentro dele.

Vá mais fundo A oferta de 9 milhões de euros do Liverpool e por que os treinadores são mais baratos que os jogadores

(Foto de Rico Brewer/Sócrates/Getty Images)