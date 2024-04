A primeira casa impressa em 3D de Portugal foi impressa em apenas 18 horas

A recém-fundada empresa portuguesa Havelar fez história ao concluir a primeira casa impressa em 3D de Portugal. Uma deslumbrante moradia de 80 metros quadrados com dois quartos localizada na zona do Grande Porto, impressa em 18 horas.

A incrível casa impressa em 3D de Havelar foi construída usando a inovadora impressora BOD2 da COBOD, a mesma impressora usada para criar o maior edifício impresso em 3D da Europa. De acordo com o COBOD, as casas impressas em 3D de Havelar podem ser produzidas por um preço incrivelmente baixo de apenas 1.500 euros por metro quadrado. Este preço contrasta fortemente com o preço médio de 3.104 euros (cerca de 3.330 dólares) por metro quadrado das casas no Porto.

O preço acessível das casas de Havelar pode ser atribuído à incrível velocidade de construção oferecida pelo processo de impressão 3D. Seguindo um projeto e extrusando a mistura semelhante a cimento em camadas de uma extremidade, a impressora pode criar rapidamente a estrutura básica da casa. Esta conquista notável é uma prova da incrível eficiência e velocidade que a impressão 3D traz para a indústria da construção.

A fachada ondulada da primeira casa impressa em 3D de Portugal demonstra a flexibilidade de design incomparável oferecida pela tecnologia de impressão 3D para construção. Crédito: COBOD

Embora o processo de impressão tenha demorado 18 horas, os construtores humanos ainda eram responsáveis ​​pela instalação das janelas, portas, painéis, telhado e outros acabamentos necessários. Apesar disso, todo o projeto foi concluído em dois meses.

A casa é uma bela residência térrea com paredes nervuradas que indicam que foi construída com tecnologia de impressão 3D. O interior da casa centra-se numa espaçosa cozinha e zona de refeições, sendo adjacentes a sala de estar, dois quartos e casa de banho. Embora não seja tão luxuosa quanto outras casas impressas em 3D, como os modelos sofisticados do Wolf Ranch, também é muito acessível, custando cerca de US$ 400 mil a menos.

A casa é uma bela moradia térrea com paredes nervuradas. Crédito: COBOD

Havelar não está apenas focado em fornecer habitação moderna e acessível, mas também em reduzir os resíduos de construção e mudar para materiais de construção alternativos para alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Terra, lama, lodo, palha e outras matérias orgânicas.

“Queremos aliar-nos a parceiros que se veem na criação de comunidades sustentáveis ​​e acessíveis. Com 150 mil euros é possível a um jovem casal conseguir a casa que sempre sonhou, numa zona com bons acessos e serviços. Rodrigo Vilas-Boas, cofundador da Havelor, Sublinhado A natureza mutável de sua abordagem de negócios.