Primeiro vôo do astronauta Boeing Starliner: atualizações ao vivo

Os astronautas do Starliner I terminam o treinamento antes do lançamento em 6 de maio

Os astronautas Butch Wilmore e Sonny Williams completaram um treinamento importante antes de seu histórico lançamento a bordo de um Boeing Starliner até 6 de maio, disseram funcionários da agência na sexta-feira (26 de abril), horas após o término do treinamento.

“Wilmore e Williams completaram uma série de marcos no dia do lançamento, incluindo a preparação, o trabalho no simulador da cabine de comando e a execução do mesmo software que será usado durante o lançamento.” Funcionários da NASA escreveram Em uma postagem no blog na sexta-feira (26 de abril).

O exercício ocorreu no Centro Espacial Kennedy da NASA, em Orlando, Flórida, e incluiu a realização de uma contagem regressiva com a espaçonave Starliner, localizada no topo do foguete Atlas V da United Launch Alliance, que o levará até a Estação Espacial Internacional (ISS).

A tripulação de teste de voo de uma semana passou na última revisão de prontidão de voo com a NASA na quinta-feira (25 de abril). A CFT, a primeira missão Starliner com astronautas, visa certificar a espaçonave para missões de seis meses à Estação Espacial Internacional que podem começar em 2025. Leia mais sobre o “lançamento” do Starliner aqui no Space.com.