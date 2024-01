Suite Sábados: Quarto Espetacular @ W Algarve, Portugal

Junte-se a nós em nossas análises de vídeos mostrando quartos e suítes de hotéis de todo o mundo! Na edição desta semana destacamos uma espetacular sala de 53 metros quadrados. Sala de plano aberto de /570 pés quadrados com varanda aberta W AlgarvePortugal.

Lembre-se de se inscrever Nosso canal no YouTube Para obter o conteúdo mais recente sobre análises de vídeos de hotéis!

Hotel

Abertura em junho de 2022 como propriedade inaugural da marca em Portugal W Algarve Situado nas colinas junto a Albufeira, a 50 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Faro. O complexo hoteleiro dispõe de 134 quartos voltados para o pôr do sol (incluindo 10 suítes WOW com terraços privativos) e 83 residências da marca W. Projetado por designers de interiores premiados Conceito de estúdio AB de Hong Kong.

Sala

Descubra 134 quartos luxuosos voltados para o oeste, com quartos espaçosos e amplas varandas privadas com vistas espetaculares para o mar. As suítes premium incluem 10 suítes WOW apropriadamente chamadas, todas com terraço privativo na cobertura e o melhor retiro na praia, a suíte E WOW. Abrangendo 200 metros quadrados, o W redefine a suíte presidencial clássica com sua exclusiva suíte E WOW. O santuário tem dois andares de quartos de hotel à beira-mar

Nossa análise de vídeo

Conclusão

Lindo lugar! A paleta de azuis escolhida traz as vibrações do oceano para o quarto e a vista para o mar a partir do terraço acrescenta charme, com a designação W, qualifica-se como suite júnior e desempenha o papel certo.

Caso você tenha perdido!