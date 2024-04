AtlasEdge expande-se para Portugal e inicia desenvolvimento de 20 MW em Lisboa

O fornecedor europeu de data centers de ponta AtlasEdge planeja construir data centers em Portugal. A empresa anunciou esta semana a sua entrada no mercado português com a aquisição de dois sites adjacentes em Lisboa, que servirão mais de 20 MW de cargas informáticas. Os locais situam-se na Carnificina, na área metropolitana de Lisboa, uma localização muito estratégica perto de Carcavelos, local de pouso de muitos cabos submarinos. Esta localização permite aos clientes utilizar gateways submarinos para África, América Latina e outras partes da Europa. Borda do Atlas disse.

Borda do Atlas Entrada em Portugal

A AtlasEdge planeia investir mais de 500 milhões de euros em Portugal nos próximos anos. De acordo com a atualização da empresa no LinkedIn, a empresa iniciou as obras e iniciou a construção de data centers em Lisboa, mas o cronograma para o lançamento não foi divulgado.

“A nossa entrada no mercado português dá-nos uma posição chave num dos centros tecnológicos emergentes da Europa e num mercado onde a procura de capacidade está rapidamente a ultrapassar a oferta”, Borda do Atlas disse. “O progresso que fizemos até à data foi significativo e a nossa entrada no mercado de Lisboa representa uma continuação da nossa abordagem ousada e ágil.”

Design ágil proprietário

Ambas as plataformas serão alimentadas pelo AgileEdge, construído no AtlasEdge, um design proprietário que utiliza uma combinação de construção modular, fabricação tradicional no local e gerenciamento inteligente da cadeia de suprimentos. Todas as instalações do AgileEdge são projetadas para oferecer suporte flexível a implantações de alta densidade – em qualquer sala, em qualquer rack, disse a empresa.

Funções padrão

Borda do Atlas Quando estiverem totalmente operacionais, ambos os locais funcionarão com energia renovável e serão capazes de recuperar e reutilizar 100% do calor residual.

Desenvolvimentos recentes

Com este anúncio, a presença europeia da AtlasEdge abrange 20 cidades diferentes em 13 países. A expansão da empresa em Lisboa soma-se aos recentes anúncios de novas instalações em Hamburgo e Leeds, bem como a uma aquisição em Viena no início deste ano. TelecomTalk.