Lançado embarque biométrico nos aeroportos portugueses

No segundo semestre, esta solução será também alargada faraó, Madeira E Ponta DelgadaDe acordo com um relatório ECO.

O embarque biométrico é, por enquanto, apenas seletivo Tocar Voos dentro do espaço Schengen. “Na segunda fase, mais destinos irão aderir, incluindo outras companhias aéreas e companhias aéreas europeias adicionais”.

Para utilizar a experiência de biometria desenvolvida pela Vinci Airports, proprietária da ANA, os passageiros devem fazer o pré-registo num dispositivo móvel através de uma aplicação com o mesmo nome disponível em iOS e Android. Podem utilizar equipamentos próprios no aeroporto, no portão de check-in ou próximo aos portões de embarque.

“O registo consiste em recorrer a uma aplicação ou a um quiosque para tirar foto do cartão de embarque, passaporte eletrónico ou cartão de cidadão português e aceitar os termos e condições e tirar uma ‘selfie’”, explica a concessionária.

O sistema será instalado e iniciado os testes no Aeroporto de Lyon em 2022 e é apoiado pela União Europeia através do programa Next Generation EU. Segundo a ANA, a tecnologia está “na vanguarda dos procedimentos de embarque mais inovadores nos aeroportos de todo o mundo”. O valor do investimento não é especificado.

“A tecnologia de reconhecimento facial permitirá uma viagem rápida, simples, em que os passageiros ganham conforto e tempo, com total segurança na confidencialidade dos seus dados e processos”, afirma Thierry Ligonier, CEO da ANA-Aeroportos de Portugal.