Food Trailer traz Malasadas, ou donuts portugueses, para Fort Collins

Uma guloseima portuguesa chegou a Fort Collins via Havai.

Ollie's Malasadas – um trailer de comida que serve malasadas, ou donuts portugueses – abriu em 5 de dezembro. A guloseima frita, conhecida por sua massa de ovo e centro mastigável, é geralmente descrita como uma combinação de donut e beignet, de acordo com Michelle Olander, que cofundou o Ollie's com seu marido, Sean.

Depois de terem origem em Portugal, as malasadas foram trazidas para o Havai por imigrantes portugueses nas décadas de 1950 e 1960, disse Sean. Eles encontraram um nicho lá e são um deleite popular no estado. Michelle os conheceu quando se mudou de Fort Collins para o Havaí para fazer faculdade.

Depois que Michelle se mudou para sua cidade natal e conheceu Sean, os dois visitavam frequentemente o Havaí para visitar amigos. Eles sempre têm que pegar algumas malasadas enquanto estão lá, disse Sean.

No ano passado, o casal estava considerando uma mudança de carreira. O Rio Grande – um produto básico da Cidade Velha que o pai de Michael, Andre Mouton, co-fundou – mais tarde ajudou a família de Michael a lançar o restaurante 415, enquanto Sean trabalhava em empréstimos hipotecários para restaurantes.

Querendo voltar ao ramo de alimentação, o casal decidiu abrir o Ollie's e levar para casa suas queridas malasadas, disse Sean. Eles fritam as guloseimas na hora em óleo de girassol, servem quentes e enroladas em açúcar.

“Os padres sempre dizem que devem ser enrolados em açúcar”, disse Sean, antes de observar que eles enrolam em açúcar canela e servem o seu favorito da casa, açúcar de limão. Michael também trabalha com recheios especiais de malasada que giram para dentro e para fora. Até agora, ele preparou café expresso, chocolate, caramelo salgado, limão e recheio de champanhe.

As malasadas laminadas com açúcar custam US$ 2,50 cada e as variedades recheadas custam US$ 3,50.

Ollie's Malasadas fez paradas no Fresh Foods Market, Madwire e OtterBox desde a inauguração. Os horários do trailer são geralmente das 10h ou 11h às 16h ou 17h Sua programação é publicada em olliesmallies.com ou em Página do Instagram de Ollie Malasadas.

Este artigo foi publicado originalmente no Fort Collins Coloradoan: Food Trailer Ollie's Malasadas leva donuts portugueses a Nogo