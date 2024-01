'Succession' é despedida tardia no Emmy, acompanhado por 'The Bear' e 'Beef'

CNN

depois Um atraso de quatro meses Motivado pela 75ª greve anual de atores e roteiristas gêmeos de Hollywood Prêmios Emmy Finalmente chegou a uma noite de nostalgia e varreduras iminentes, com “Succession”, “Bear” e “Beef” dominando suas respectivas categorias.

“Califado” e “O urso“Cada um deles levou para casa seis prêmios na segunda-feira, com “Beef” logo atrás deles, com cinco. O drama da HBO levou para casa um Emmy pela terceira vez em quatro temporadas em seu ano do canto do cisne, depois de ter sido negado a vitória apenas na temporada final. de outra série do peso pesado da HBO, Game of Thrones.

Sucessão completou sua contagem com vitórias para Kieran Culkin e Sarah Snook – cada um dos quais subiu para a chave principal este ano depois de se apresentarem anteriormente como jogadores coadjuvantes. Eles fizeram discursos de aceitação chorosos (Culkin após um beijo do colega indicado Brian Cox) e se juntaram ao duas vezes vencedor Matthew Macfadyen, com acenos adicionais para roteiro e direção.

Valerie Macon/AFP/Getty Images Kieran Culkin recebe o prêmio de Melhor Ator Principal em Série Dramática por “Succession”.

Entretanto, “The Bear” foi classificado como o programa mais homenageado do ano, com 10 prémios, incluindo quatro vitórias anteriores no Creative Arts Emmys, reservados principalmente para áreas técnicas, como cinematografia e som.

Um concorrente por essa medida foi outra série de primeiro ano que voltou para casa de mãos vazias na segunda-feira: “The Last of Us”, que levou para casa oito Emmys de artes criativas, incluindo indicações para os atores convidados Nick Offerman e Storm Reid.

Com “Succession” e “The Last of Us” como âncoras, a HBO liderou facilmente a batalha pelo direito de se gabar entre os serviços de programação individuais – um feito que a rede realizou apenas uma vez por mais de 20 anos, e depois impedida pelo 44º Emmy da Netflix. Prêmios. em 2021. (Os dois também empataram em 2018.)

No geral, a HBO Max arrecadou 31 estatuetas neste ciclo de premiação, seguida pela Netflix com 22 e FX com 16. Eles são seguidos pelos serviços de streaming Apple TV+ e Disney+ em 10º e 9º lugares, respectivamente. (CNN e HBO fazem parte da Warner Bros. Discovery.)

No entanto, a noite destacou-se em vários aspectos, incluindo a diversidade, com vários vencedores negros e asiáticos, estes últimos graças à série limitada da Netflix “Beef”, que foi homenageada com cinco prémios na segunda-feira, incluindo as estrelas Ali Wong e Steven Yeun, que escreveu e dirigiu. Com suas triplas vitórias técnicas em Emmys anteriores, o show ganhou oito prêmios no total.

Chris Pizzello/Invision/AP Ali Wong abraça seu colega de elenco de “Beef”, Steven Yeun, depois de ganhar o prêmio de Melhor Ator Principal em Série Limitada, Antologia ou Filme no Emmy Awards na segunda-feira. Wong também ganhou por sua atuação na série.

“Isso é como o MLK Day e o Juneteenth reunidos em um só!” o apresentador Anthony Anderson brincou pouco mais de meia-noite.

Os produtores também criaram um novo truque: a mãe de Anderson informava aos destinatários que seus discursos de aceitação deveriam terminar, em vez da habitual música de qualificação. Porém, à medida que o show avançava e a corrida avançava pelas categorias, a necessidade de acelerar as comemorações parecia desaparecer.

Os produtores do Emmy procuraram capitalizar a nostalgia associada ao seu 75º aniversário, apresentando programas de mini-reunião na forma de pares de apresentadores e referências à história do meio ao longo da transmissão. O show começou emocionante, com muitos aplausos Cristina Applegate (que foi diagnosticado com esclerose múltipla) e os comoventes discursos de aceitação da lenda da TV Carol Burnett Quinta Bronson e Ayo Edebiri por “Abbott Elementary” – uma rara série de rádio que ainda é candidata a prêmios – e “urso”, respectivamente.

Bronson se tornou a primeira mulher negra a ser reconhecida como uma grande atriz cômica em mais de quatro décadas, desde Isabel Sanford, dos Jeffersons.

Valerie Macon/AFP/Getty Images Quinta Bronson recebe o prêmio de Atriz Principal em Comédia no Emmy Awards na segunda-feira.

E Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach logo se juntaram a Edebery em The Bear, o programa FX que apareceu nas cerimônias de premiação deste mês, enquanto ambos os acenos de drama de apoio foram para vencedores repetidos: Jennifer Coolidge ganhou outro Emmy por “White Lotus” compete desta vez como uma série dramática, e Macfadyen começa esta noite com “Califado”.

Nessie Nash morde Ela também injetou uma forte nota política no evento, aceitando seu prêmio por “Monstro: A História de Jeffrey Dahmer” em nome das mulheres negras que foram “inéditas e excessivamente policiadas”, listando vários exemplos de destaque deste último.

Apesar de mudar de categoria após sete vitórias consecutivas na competição de variedades noturnas, “Last Week Tonight With John Oliver” continuou suas vitórias na categoria oposta a “Saturday Night Live”, também levando para casa seu oitavo prêmio consecutivo de redação. Essa mudança abriu as portas para um novo rei da madrugada, The Daily Show com Trevor Noah. Última temporada de Noé como apresentador da série Comedy Central quase 13 meses após seu show de despedida.

Valerie Macon/AFP/Getty Images John Oliver, vencedor de uma excelente série de variedades com roteiro com “Last Week Tonight with John Oliver”, fala no palco do Emmy Awards na segunda-feira.

Outro vencedor repetido, “RuPaul's Drag Race”, ganhou seu quinto Emmy na competição de reality.

No momento de fazer história, Elton John Ele também se juntou à elite dos EGOTs – aqueles que ganharam prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony – em sua festa de despedida do Disney+.

Por causa do adiamento, o Emmy Awards seguiu um tanto estranho Bolas douradas E Prêmios Escolha da Crítica Em rápida sucessão. Exibindo na Fox este ano, os prêmios também vão para os playoffs da NFL – a programação mais popular da televisão linear – em oposição a um jogo de futebol da temporada regular, o que pode reduzir ainda mais a audiência.

O Emmy Awards foi adiado pela última vez em 2001, após os ataques de 11 de setembro. A Academia de Televisão ainda estava anunciando os indicados em julho e realizou a votação antes da data de transmissão originalmente programada, em setembro.

Muitas apresentações se concentraram no reconhecimento da importância da escrita, e a equipe do “Last Week Tonight” agradeceu a outras pessoas em Hollywood por se unirem ao Writers Guild of America durante a greve.

A Academia entregou o seu Prémio Governador ao GLAAD, o grupo de defesa das representações LGBTQ nos meios de comunicação social, com a sua presidente Sarah Kate Ellis citando a influência da televisão, chamando tal narrativa de histórias de “antídoto” para a intolerância e a vileza daquela comunidade.

Chris Pizzello/Invision/AP Jesse Armstrong, centro, e o elenco de “Succession” recebem o prêmio de Melhor Série Dramática.

Em seus dois discursos de agradecimento, o criador de “Succession”, Jesse Armstrong, também citou o nome do magnata da News Corp. Rupert Murdoch como inspiração recorrente para o programa – na Fox, rede de propriedade da empresa – e brincou que a série abordava a divisão partidária da América. .

“Este é um programa sobre família, mas também é um programa sobre quando a política partidária se entrelaça e quando a cobertura noticiosa partidária se entrelaça com a política divisiva de direita, e depois de quatro temporadas de cinismo, pelo que entendi, isso é um problema que nós já consertei”, disse ele. “Então agora podemos sair do palco.”

