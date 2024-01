Lana Del Rey, Tyler, The Creator e Doja Cat são as atrações principais do Coachella 2024

Imagens de Christy Sparrow/Getty; Monica Schipper/Getty Images para Coachella; John Barra/Getty Images para Live Nation; Imagens de Scott Dudelson/Getty

Lana Del Rey, Tyler the Creator e Doja Cat serão as atrações principais do Coachella este ano, com shows programados para acontecer em Indio nos finais de semana de 12 a 14 de abril e 19 a 21 de abril, anunciou o festival na terça-feira. que provocou uma reunião pouco antes do lançamento da programação do Coachella, também está incluído na programação do festival em um horário semelhante que nos últimos dois anos incluiu artistas de alto nível como Calvin Harris e Swedish House Mafia.

Antes de seu papel principal, Del Rey tocou no Coachella pela última vez há uma década, em 2014, e estava programada para tocar na edição de 2020 antes que a pandemia cancelasse o festival. Ela apareceu para provocar um retorno ao Coachella em seu Instagram em 1º de janeiro. Poste uma foto De uma apresentação de 2014 junto com o vocal de sua música “Coachella – Woodstock in My Mind”.

Enquanto isso, Tyler se juntou a Kali Uchis no palco no ano passado para apresentar a colaboração “See You Again” de seu álbum de 2017, Menino flor. Ele se apresentou inúmeras vezes no Coachella como artista convidado, bem como em seus próprios sets com Odd Future e como artista solo.

Doja Cat se apresentou pela última vez no Coachella em 2022, no primeiro ano do festival pós-COVID, tocando um dos sets de destaque de todo o fim de semana.

Gwen Stefani, sem dúvida, provocou a reunião na terça-feira em um post no Instagram, no qual os membros da banda se reuniram em uma videochamada dizendo que queriam fazer um show.

Além das maiores estrelas, o Coachella deverá apresentar atrações como Blur, Ice Spice, Lil Uzi Vert, Deftones, Bebe Rexha, Bleachers, Grimes, Jhené Aiko e Reneé Rapp.

O Coachella continua a apresentar mais artistas internacionais, à medida que gêneros de todo o mundo continuam a dominar as paradas. A banda pop K-Americana Ateez, cujo primeiro álbum alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 no ano passado, se apresentará no Coachella no ano de 2018 . A primeira vez. Muitos artistas renomados do mundo da música latina também se apresentarão, incluindo J Balvin, Piso Bluma e Bezarab, dando continuidade à tendência de artistas latinos se apresentarem no festival. Nos últimos anos, artistas mexicanos, incluindo Grupo Firme, Becky G e Los Tucanes de Tijuana, ocuparam lugares no palco principal. Bad Bunny fez história no ano passado como o primeiro artista de língua espanhola a ser a atração principal do festival.