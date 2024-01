Christina Applegate no Emmy Awards de 2023 em meio à EM

Christina Applegate está de volta com força no Emmy Awards de 2023.





A atriz foi indicada como atriz principal em série de comédia por seu papel em Morto para mimEla usou um vestido Christian Siriano de veludo cor cranberry para a cerimônia, junto com uma bengala que carrega devido ao diagnóstico de esclerose múltipla, que pode afetar o equilíbrio. Ela combinou o visual com o Dr. Bota Martens Jadon II Buttero.





“Muito obrigada”, disse Applegate ao subir ao palco, onde subiu ao pódio de braços dados com o apresentador Anthony Anderson, emocionada com a recepção entusiástica que recebeu do público. “Oh meu Deus, você está me envergonhando completamente por causa da minha deficiência.” Em pé. Está tudo bem… o corpo, não os uzbeques!” Ela acrescentou: “Não precisamos aplaudir cada vez que faço alguma coisa.”





Kevin Winter/Getty



“Essa mulher incrível”, compartilhou o designer Siriano no Instagram #ChristinaApplegate Hoje à noite no Silk Velvet do Siriano #Amy. Deixe-me dizer-lhe que a esclerose múltipla é uma doença grave e esta beleza é tão poderosa e inspiradora. Esta noite ela foi indicada e merece. Eu te amo! Projetado por @iamlindsayflores foto @johnshirrEm outro post, Siriano escreveu: “Ah Christina, você é divina e eu usaria sua roupa em qualquer dia da semana! #ChristinaApplegate #Amy“









Applegate, 52, foi diagnosticado com esclerose múltipla em agosto de 2021, durante as filmagens Morto para mimA terceira e última temporada.





John Shearer/Getty



A última aparição de Applegate no tapete vermelho foi no 2023 SAG Awards, em fevereiro.





A estrela foi acompanhada por sua filha adolescente favorita, Sadie Grace Lenoble, e a dupla usava conjuntos combinando de mãe e filha: Applegate em um vestido de noite de veludo até o chão com lapelas grandes, e Lenoble em um clássico terno preto trespassado. Mãe e filha geminaram com sapatos Dr. Martens.





Applegate complementou seu visual chique com uma bengala complementada com adesivos que incluíam as letras “FU MS”.





LeNoble também se juntou a Applegate no Emmy, onde mais uma vez vestiu um elegante terno preto e combinou os sapatos da mãe com seus próprios Dr Martens.





John Shearer/Getty



Em entrevista com Galeria de vaidade em maio passado, Casado com filhos A ex-aluna disse que não pretende voltar às telas, lembrando que suas habilidades físicas ficaram mais limitadas.









“Provavelmente nunca mais trabalharei na frente de uma câmera”, disse Applegate enquanto falava com entusiasmo sobre a experiência de trabalhar com Linda Cardellini na série Netflix. Morto para mimque estreou sua terceira e última temporada em novembro de 2022.





“O pingue-pongue é mais divertido quando a outra pessoa é tão boa quanto você”, observou ela. “Estou tão feliz por ter saído com uma mulher que é de longe a melhor atriz com quem já trabalhei em toda a minha vida, se não a melhor pessoa que já conheci.”

