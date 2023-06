Street Fighter 6 já é o jogo de luta mais jogado no Steam

A última entrada na franquia de jogos de luta da Capcom, lutador de rua 6 Ele quebrou o recorde de jogadores simultâneos de todos os tempos no Steam, tornando-o o jogo de luta mais jogado de todos os tempos no PC. Acho que é seguro dizer que “CapGod” está de volta.

lutador de rua 6 Lançado hoje para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. de acordo com lutador de rua 6de SteamDBGenericName Na página, o Fighter atingiu o recorde histórico de 65.873 jogadores. Para efeito de comparação, seu antecessor lutador de rua 5 Atingiu um recorde histórico de 14.783 jogadores quando foi lançado em 2016.

lutador de rua 6Sua contagem de jogadores não apenas o torna o jogo de luta mais jogado em sua franquia, mas também tem mais jogadores no lançamento no PC do que seus concorrentes da série. Tekken 7 (18.966) e mais de NetherRealm Studios’ Mortal Kombat X (15.743) E Mortal Kombat 11de (35147) números de jogadores de pico de todos os tempos de acordo com SteamDB.

Para a posteridade, jogadores simultâneos no Steam é o número de pessoas jogando um videogame em um determinado momento. O pico de todos os tempos é a maior contagem de jogadores que um jogo já viu, o que geralmente ocorre próximo ao dia do lançamento. No momento em que escrevo este parágrafo literal, lutador de rua 6O pico de jogadores de todos os tempos aumentou para 66.264 jogadores. São muitos jogadores.

Capcom

lutador de rua 6As classificações do Steam estão atualmente em “muito positivoCom uma boa parte dos fãs deixando comentários divertidos Com fome depois da lista de personagens básicosEles zombam da falta de habilidades técnicas de Ryu (no celular) e elogiando o quão bom é o código de grade de desfazer do jogo de luta.

Em nossa revisão de lutador de rua 6Jogado no PlayStation 5, Kenneth Shepherd disse que as “batalhas de rua enérgicas” do jogo, bem como seu “estilo visual desleixado”, fazem com que pareça “um jogo completo e completo desde o início, que não precisará ser revisado e estendido com atualizações infinitas depois.”