Nintendo anuncia Everybody 1-2-Switch!, pré-encomendas ao vivo agora

Não, isso não é uma piada – a Nintendo já anunciou uma sequência de seu título de lançamento do Switch 1-2-Switch, chamado Todo mundo é 1-2-switch. Esta revelação segue rumores que datam de junho do ano passado.

Esta nova entrada será editada em 30 de Junho para $ 29,99 (ou equivalente regional) e as pré-encomendas já estão abertas para as versões física e digital do jogo. De acordo com a listagem de páginas, o tamanho do arquivo é 3,3 GB.

Nesta nova entrada, os jogadores poderão usar Joy-Con e dispositivos inteligentes para participar. Aqui está mais sobre o que esperar, cortesia de Nintendo.com:

Você quer festejar? Invada seu sistema Nintendo Switch™ e divirta-se na próxima noite de jogos!

Misture sua próxima reunião com o Everybody 1-2-Switch! ™. Pegue alguns controladores* ou dispositivos inteligentes Joy-Con™ para jogos de festa que são fáceis de configurar e apresentam tudo, desde balões a alienígenas e muito mais! As pessoas do seu próximo grupo podem entrar e mostrar seu trabalho em equipe nesta mistura multijogador.

Uma mistura de jogos e modos para mantê-lo alerta!

Use controladores Joy-Con ou dispositivos inteligentes, junte-se e jogue. Divida em equipes e veja qual grupo pode vencer um certo número de partidas primeiro. Muitos jogos possuem diversas skins que alteram as regras ou adicionam um desafio extra!

Ainda não há trailer – portanto, fique atento a isso em um futuro próximo. Em uma notícia um tanto relacionada, a Nintendo revelou hoje novos conjuntos de controladores Joy-Con em cores pastel. Você pode saber mais na história a seguir: