Nintendo anuncia seu primeiro jogo Switch-Party sem alarde

Quase um ano civil completo ainda O relato de sua presença foi publicado no Van ByteA Nintendo anunciou uma continuação de sua linha de minigames inusitados 1-2 interruptorEle será lançado ainda este mês.

Todos 1-2 trocam Vai custar $ 29,99 quando for lançado em 20 de junho e, se você se sentir comovido, o jogo está em pré-venda em Loja de eletrônicos Junto com seu anúncio oculto. De acordo com a listagem, o jogo pode ser jogado com controladores Switch Joy-Con padrão (Talvez até aqueles novos pastéis) ou usando dispositivos inteligentes, o que é uma novidade na sequência.

Para um jogo que está a apenas algumas semanas de ser anunciado, Todos 1-2 trocam Atualmente, há muito pouca mídia para possíveis pré-encomendas para ter uma noção do que esperar. A listagem do eShop é vaga o suficiente para que não esteja claro quais minijogos realmente estão lá. A sinopse afirma que os minijogos “apresentam de tudo, desde balões a alienígenas e muito mais”, mas nada é realmente descrito aqui. Além disso, não há capturas de tela ou imagens reais do jogo na lista ou no YouTube da Nintendo.

Se tudo isso não for suficiente para você, de acordo com o original Van Byte um relatório, Todos 1-2 trocam Aparentemente, bombardeou um teste interno. Desde então, a Nintendo manteve o jogo a portas fechadas até decidir o que fazer com ele. Agora, parece que a empresa decidiu deixá-lo sem problemas e tirar todo o dinheiro que puder com isso.

o original 1-2 interruptor Realmente não tinha nenhum poder de permanência cultural Embora conceitos como “HD rumble. Alien foi um título de lançamento para o Switch em 2017, então muitas pessoas o compraram junto com A Lenda de Zelda: Breath of the Wild Só porque estava lá. Mas seis anos e 125,62 milhões de unidades vendidas depois, os jogadores têm mais opções. boa sorte, Todos 1-2 trocam E quem decide comprá-los está escondido.