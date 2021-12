Sonda solar da NASA “toca” o sol pela primeira vez e mergulha em uma atmosfera inexplorada | NASA

uma NASA A espaçonave oficialmente “tocou” o sol, mergulhando na heliosfera desconhecida conhecida como corona.

Cientistas anunciaram a notícia terça-feira durante reunião da União Geofísica Americana.

Na verdade, a Parker Solar Probe voou pela corona em abril durante a oitava aproximação da espaçonave ao sol. Os cientistas disseram que demorou alguns meses para recuperar os dados e depois vários meses para confirmar.

Nour Al-Rawafi, cientista do projeto na Universidade Johns Hopkins, chamou a notícia de “incrivelmente emocionante”.

Como o sol carece de uma superfície sólida, a corona é onde trabalhar; Explorar esta região de alta densidade magnética de perto pode ajudar os cientistas a entender melhor as explosões solares que podem interferir na vida aqui na Terra.

Lançado em 2018, Parker estava a 8 milhas (13 milhões de km) do centro do Sol quando cruzou pela primeira vez a fronteira irregular e sinuosa entre a atmosfera solar e o vento solar de saída. A espaçonave penetrou dentro e fora da coroa pelo menos três vezes, cada uma com uma transição suave, de acordo com os cientistas.

“Foi o primeiro e mais dramático momento em que passamos menos de cinco horas … Agora você pode pensar em cinco horas, não parece muito”, disse Justin Kasper, da Universidade de Michigan, aos repórteres. Mas ele notou que Parker estava se movendo tão rápido que cobriu uma vasta distância durante esse tempo, avançando a mais de 62 milhas (100 quilômetros) por segundo.

E a aura parecia mais empoeirada do que o esperado, de acordo com Al-Rawafi. Ele disse que os voos coronais futuros ajudarão os cientistas a entender melhor a origem do vento solar e como ele é aquecido e acelerado no espaço.

Dados preliminares sugerem que Parker também mergulhou na coroa durante sua abordagem de 9 de agosto, mas os cientistas disseram que mais análises são necessárias. E alcançou sua décima aproximação ao fechamento no mês passado.

Parker continuará a se aproximar do Sol e mergulhar mais fundo na coroa até sua grande órbita final em 2025.

Os últimos resultados também foram publicados pela American Physical Society.