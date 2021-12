A Parker Solar Probe da NASA se tornou a primeira espaçonave a “tocar” o sol

“O Parker Touching the Sun Solar Probe é um momento decisivo para a ciência solar e uma conquista verdadeiramente notável”, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado da Diretoria de Missão Científica da NASA, em um comunicado.

“Essa conquista não apenas nos fornece percepções mais profundas sobre a evolução de nosso sol e seus efeitos em nosso sistema solar, mas tudo o que aprendemos sobre nossa estrela também nos ensina mais sobre estrelas no resto do universo.”

A Parker Solar Probe foi lançada em 2018 e começou a circular perto do sol. Cientistas, incluindo o astrofísico homônimo da espaçonave Eugene Parker , deseja responder a perguntas básicas sobre o vento solar que flui do sol, liberando partículas energéticas através do sistema solar.

A coroa do sol é muito mais quente do que a superfície real da estrela, e a espaçonave pode fornecer informações sobre o porquê. A corona tem uma temperatura de cerca de 1 milhão de graus Kelvin (1.800.000 graus Fahrenheit) em seu ponto mais quente, enquanto a temperatura da superfície é de cerca de 6.000 K (10.340 graus Fahrenheit).

A espaçonave já fez descobertas surpreendentes sobre o sol, incluindo a descoberta de 2019 de estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar chamadas Operações de troca

Agora, graças à recente abordagem de Parker ao Sol, a espaçonave ajudou os cientistas a determinar que esses reflexos se originam da superfície do Sol.

Antes do fim da missão Parker Solar Probe, ela terá feito 21 abordagens mais próximas do Sol ao longo de sete anos. A sonda orbitará 3,9 milhões de milhas da superfície do Sol em 2024, mais perto da estrela do que Mercúrio – o planeta mais próximo do Sol.

Embora isso pareça distante, os pesquisadores comparam isso com a sonda na linha de quatro jardas do campo de futebol e o sol sendo a zona final.

Mais perto do sol, os escudos solares de carbono de 4 polegadas de espessura teriam que suportar temperaturas próximas a 2.500 graus Fahrenheit. No entanto, o interior da espaçonave e seus instrumentos permanecerão em uma temperatura ambiente confortável.

Noor Al Rawafi, cientista do projeto Parker no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins em Laurel, Maryland, disse em um comunicado.

“Vemos evidências de corona em dados de campo magnético, dados de vento solar e visualmente em imagens. Podemos realmente ver espaçonaves voando através de estruturas coronais que podem ser observadas durante um eclipse solar total.”

Aproxime-se da estrela

Em abril, a equipe de Parker percebeu que sua espaçonave havia cruzado a fronteira e entrado na heliosfera pela primeira vez.

Aconteceu quando a espaçonave fez seu oitavo sobrevôo do Sol e registrou as condições magnéticas e de partículas específicas da fronteira onde a enorme heliosfera do Sol termina e o vento solar começa – 8,1 milhões de milhas acima da superfície do Sol.

Justin Kasper, principal autor do estudo e professor da Universidade de Michigan e vice-chefe de tecnologia da BWX Technologies, Inc. uma permissão. “É muito empolgante que realmente tenhamos chegado lá.”

Parker entrou e saiu da corona várias vezes ao longo de algumas horas durante o sobrevôo de abril, ajudando os pesquisadores a entender que a fronteira, chamada de superfície crítica de Alfvén, não é um círculo suave ao redor do sol. Em vez disso, tem picos e vales. Compreender a presença desses recursos pode permitir aos cientistas compará-los com a atividade solar da superfície do sol.

Durante o vôo, Parker teve outro encontro emocionante ao passar a 6,5 ​​milhões de milhas da superfície do sol. Ele passou por um recurso denominado pseudoestrela, uma grande estrutura que se eleva acima da superfície do Sol observada da Terra durante um eclipse solar.

Quando a espaçonave passou pelo pseudo-transmissor, as coisas estavam calmas, como no olho de uma tempestade. Normalmente, Parker é bombardeado com partículas à medida que voam pelo vento solar. Nesse caso, as partículas se moveram mais lentamente e os ziguezagues diminuíram.

A espaçonave provavelmente voará pela corona novamente em janeiro, durante seu próximo sobrevôo.

“Estou animado para ver o que Parker descobriu ao passar repetidamente pela coroa nos próximos anos”, disse Nicola Fox, diretor da Divisão de Heliofísica da NASA, em um comunicado. “A oportunidade para novas descobertas é ilimitada.”

Parker provavelmente estará no lugar certo na hora certa durante os próximos voos, já que o ciclo de 11 anos do sol esquenta com atividade nos próximos anos. A cada 11 anos, o Sol completa um ciclo solar de atividade calma e tempestuosa e começa um novo.

Compreender o ciclo solar é importante porque o clima espacial causado pelo Sol – erupções como erupções solares e eventos de ejeção de massa coronal – podem afetar a rede elétrica, satélites, GPS, companhias aéreas, foguetes e astronautas no espaço.

último ciclo solar Que começou em dezembro de 2019, espera-se que alcance seu pico em julho de 2025, o que significa um aumento da atividade solar.

Isso significa que a borda externa da coroa solar se expandirá e Parker provavelmente passará mais tempo voando pela misteriosa atmosfera externa do sol.

“É uma área muito importante para entrar porque achamos que todos os tipos de física podem funcionar”, disse Casper. “E agora estamos entrando nessa área e, com sorte, estamos começando a ver um pouco dessa física e comportamento.”