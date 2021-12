Um médico diagnostica a tosse de um jovem de 23 anos como COVID-19. Acontece que é câncer, e ela tem sorte de estar viva.

Uma mulher de 23 anos do Reino Unido sofreu um diagnóstico de câncer devastador depois que seu médico inicialmente diagnosticou sua tosse persistente como tosse de coronavírus. Quais são os detalhes? Chloe Girarder, cuidadora de idosos que mora em Harrogate, disse que teve uma tosse que se recusou a passar, mesmo quando ela foi tratada com antibióticos, inaladores, comprimidos para refluxo ácido e repouso. Girarder, de acordo com o Reino Unido EspelhoEla foi originalmente negada uma visita pessoal ao médico e, em vez disso, foi diagnosticada com COVID-19. A tosse continuou por mais vários meses. Quando ela se recusou a obter um diagnóstico informal por telefone e pagou por um raio-x, seus temores foram confirmados: ela tinha uma massa cancerosa dentro do peito, medindo cerca de dez centímetros. Logo, ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin. “Não tive caroços ou quaisquer outros sinais perceptíveis além de uma tosse persistente”, disse ela. “Quando comecei a perder peso em outubro, foi nessa época que eu realmente forcei por respostas porque elas eram muito perceptíveis para todos ao meu redor.” “Não posso acreditar que não foi examinado mais a fundo e, se eu não tivesse pressionado para fazer uma radiografia de tórax, ainda poderia ter um diagnóstico”, acrescentou ela. Girarder disse que muitos consultórios médicos se recusam a marcar consultas para coisas que parecem “apenas uma tosse” durante a pandemia. “Existem outras doenças e a tosse não é apenas um sinal da doença de Covid”, acrescentou. A quimioterapia intensiva da Girarder está programada para começar em 20 de dezembro. Ela continuou: “Agora, como fui diagnosticada tão tarde, terei que fazer minha quimioterapia alguns dias antes do Natal … Se os médicos descobrissem mais rápido, eu não precisaria de uma quimioterapia tão intensa.” READ Fauci adverte que o tempo está se esgotando para evitar a disseminação 'perigosa' de Covid nos EUA | Notícias dos Estados Unidos Girarder, que espera uma recuperação completa, acrescentou: “Este câncer poderia ter sido detectado há três meses, e tenho sorte porque este é um tipo de câncer, não um câncer que se desenvolve tão rapidamente.”

