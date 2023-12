Solana sobe acima de US$ 117, mania de memes expande impulso

A criptomoeda local Solana continuou sua impressionante ascensão de três semanas, cruzando a marca de US$ 110 na manhã de domingo. Esta é uma forte evidência de flexibilidade.

O preço do SOL disparou, atingindo um nível nunca visto desde a noite anterior ao colapso do Terra, há um ano e meio. Isto coincide com um aumento significativo na atividade da moeda digital no espaço das criptomoedas, ajudando a aumentar a aceitação e o apelo da plataforma.

Solana Sorge: aumento de 400% desencadeia renascimento da criptografia

O maravilhoso A ascensão de Solana Nos últimos seis meses, foi simplesmente incrível, já que a criptomoeda teve um aumento impressionante de 400%.

No momento em que este livro foi escrito, os dados da Coingecko indicavam que a SOL mantinha uma posição volátil em Faixa de preço $ 110- $ 117um aumento de 21% nos últimos sete dias e mantendo um forte aumento de 60% na semana passada.

Parte da razão para o atual aumento no valor de Solana é a recuperação geral da indústria de criptomoedas. O aumento da capitalização de mercado e o renascimento do sentimento de mercado caracterizaram a tendência ascendente de todo o espaço dos ativos digitais.

SOL market cap currently at $48.296 billion. Chart: TradingView.com

A capitalização de mercado do token como um todo aumentou impressionantes 40%, indicando que os investidores estão mais uma vez se sentindo confiantes e interessados ​​no espaço dos ativos digitais.

simValor total dos tokens bloqueados no Solana Os pedidos também aumentaram simultaneamente, atingindo níveis vistos pela última vez em julho de 2022, com um aumento de US$ 400 milhões em novembro para US$ 1,3 bilhão.

Os ganhos acumulados no ano da SOL supostamente aumentaram para mais de 830% graças a esses fatores, com a maior parte do crescimento ocorrendo apenas nos últimos dois meses. O TVL da rede atingiu esse máximo pela última vez em outubro de 2022.

Solana TVL. Source: DefiLlama

Solana: vitória na série, meta de $ 120

A ação dos preços de domingo pôs fim a semanas de negociações frenéticas que empurraram o blockchain Solana para o topo da lista de atividades na rede, pelo menos momentaneamente. DefiLlama relata que as bolsas descentralizadas baseadas em Solana estão se aproximando dos volumes de negociação do Uniswap, que chegam a bilhões de dólares.

Houve um aumento notável na demanda na rede até agora neste mês. O número diário de títulos ativos da série atingiu o máximo acumulado no ano de 1,26 milhão em 18 de dezembro, de acordo com uma avaliação da atividade da rede.

Source: Artemis

À medida que o interesse em Solana cresce, atraindo desenvolvedores e investidores, o próspero ecossistema do blockchain e sua função como um centro especulativo logo impulsionariam o SOL para o tão cobiçado nível de US$ 120.

A combinação do aumento da atividade no ecossistema Solana e do aumento do interesse especulativo no mercado de criptomoedas fornece uma história convincente para o aumento contínuo do valor do SOL.

Imagem em destaque do Shutterstock