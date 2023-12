Os federais dizem que os motores Cummins enganaram sistematicamente os controles de qualidade do ar

O Departamento de Justiça dos EUA multou uma fabricante de motores com sede em Indiana em US$ 1,675 bilhão em um acordo que afirma que a empresa violou a Lei Federal do Ar Limpo.

A administração afirma que a Cummins Inc. Instalou dispositivos que podem ignorar sensores de emissões em 630 mil motores de picapes RAM, De acordo com um comunicado de imprensa na sexta-feira. A enorme sanção financeira é a maior violação desde que a lei foi aprovada em 1963 para proteger a qualidade do ar do país.

O procurador-geral Merrick B. escreveu: Garland: “Os tipos de dispositivos que alegamos que a Cummins instalou em seus motores para contornar as leis ambientais federais têm um impacto significativo e prejudicial na saúde e segurança das pessoas.” Ele disse que os motores Cummins causaram emissões excessivas de óxidos de nitrogênio, que podem causar asma e infecções respiratórias.

A empresa concordou em pagar uma multa de US$ 1,675 bilhão aos Estados Unidos e ao estado da Califórnia para resolver as reclamações, segundo o Departamento de Justiça. Essa pena é a segunda maior penalidade ambiental da história do país, segundo o Ministério da Justiça.

John Mills, porta-voz da Cummins Inc., disse em um e-mail ao USA TODAY que a empresa não admite irregularidades e diz que ninguém na empresa agiu de má fé.

“A empresa cooperou totalmente com os reguladores relevantes, já abordou muitas das questões envolvidas e espera obter certeza quando concluir este longo assunto”, disse um comunicado de imprensa da empresa.

Por que o Departamento de Justiça está punindo a Cummins Inc.?

supostamente Ela instalou dispositivos manipuladores nos motores de centenas de milhares de picapes RAM 2.500 e 3.500 de 2013 a 2019, de acordo com o Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça também afirma que a empresa instalou dispositivos manipuladores nos motores de 330 mil novas picapes RAM.

Dispositivos manipuladores são hardware ou software usados ​​em veículos para enganar testes de poluição do ar ou contornar controles de emissões.

A empresa disse que desde então fez recall desses caminhões. Ela também “iniciou recalls dos anos modelo 2013 a 2018 de caminhões RAM 2500 e 3500 e acumulou anteriormente um total de US$ 59 milhões em custos estimados para implementar esses e outros recalls relacionados”, de acordo com um comunicado de imprensa da empresa na sexta-feira.

Efeitos da poluição veicular na saúde

De acordo com Agência de Proteção Ambiental dos EUAAltas emissões de óxidos de nitrogênio, ou poluentes veiculares, podem atingir o ar a partir das emissões dos veículos e da queima de combustível.

Segundo a agência, essas emissões “podem irritar os brônquios respiratórios humanos”.

Segundo a agência, “essa exposição de curto prazo pode agravar doenças respiratórias, especialmente asma, resultando em sintomas respiratórios (como tosse, chiado no peito ou dificuldade em respirar), hospitalização e visitas a pronto-socorros”. “Exposição mais longa a concentrações elevadas de NO 2 “Pode contribuir para o desenvolvimento de asma e aumentar a suscetibilidade a infecções respiratórias”.

O que é a Lei do Ar Limpo?

A Lei do Ar Limpo é uma lei federal destinada a “proteger e melhorar a qualidade do ar e a camada de ozônio estratosférico do país”. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

O Congresso aprovou a lei pela primeira vez em 1963 e muitas mudanças importantes e menores foram feitas desde a sua criação. O papel da EPA é fazer cumprir a lei.

Comunidades que enfrentam poluição do ar Você poderia obter alívio se a EPA propusesse novas regras para fábricas de produtos químicos

Entre em contato com Kayla Jimenez em kjimenez@usatoday.com. Siga-a no X, antigo Twitter, em @kaylajjimenez.