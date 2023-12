FAA identifica 19 incursões graves na pista este ano: relatório

Notícias

Houve pelo menos 19 casos distintos de aviões quase colidindo uns com os outros nos primeiros 10 meses do ano, de acordo com um relatório chocante.

O número surpreendente de quase acidentes entre janeiro e outubro representa um aumento significativo no número de acidentes de aviação evitados por pouco – o maior desde 2016, de acordo com dados da Administração Federal de Aviação. Revisado pelo Wall Street Journal.

O número total deste ano ainda não é conhecido, mas espera-se que continue a aumentar.

Poucas semanas após a coleta dos dados, um avião que pousava quase colidiu com um avião que partia em um céu tempestuoso acima do Aeroporto Internacional de Portland, a apenas 600 metros de distância um do outro.

Felizmente, as chamadas frenéticas do controlador de tráfego aéreo levaram o avião a abortar a aterragem a tempo, salvando a vida de centenas de passageiros.

Tais situações estão a tornar-se cada vez mais frequentes, à medida que as autoridades argumentam que os quase acidentes podem ser atribuídos a problemas de pessoal nas torres de controlo de tráfego aéreo.

Poucos dias antes do surpreendente relatório do Wall Street Journal, a Administração Federal de Aviação anunciou que iria formar um painel de especialistas – liderado por um antigo funcionário do conselho de segurança e um especialista em sono – para abordar a fadiga dos controladores de tráfego aéreo após uma série de quase-acidentes.

A Administração Federal de Aviação identificou pelo menos 19 ataques perigosos durante o mês de outubro. Wonshalerm Rongsuang

O comitê de três membros começará a trabalhar em janeiro e “examinará como a ciência mais recente sobre necessidades de sono e considerações sobre fadiga pode ser aplicada para controlar as demandas e horários de trabalho”.

A FAA atingiu sua meta anual de contratar 1.500 controladores para 2023, mas ainda está cerca de 3.000 controladores atrás das metas de contratação – deixando a maioria dos trabalhadores enfrentando semanas de trabalho de seis dias.

O Empire State enfrenta algumas das mais graves carências de pessoal para controladores de tráfego aéreo, com o pessoal de controle de aproximação por radar de Nova York representando apenas 54% do pessoal recomendado.

Uma colisão no ar ocorre quando os aviões estão a menos de 150 metros de distância um do outro. Majin Torres

A Big Apple começou 2023 com uma colisão quase catastrófica que foi evitada graças a ligações urgentes de um controlador de tráfego aéreo.

Passageiros em pânico gritaram de horror quando seu voo da Delta chegou “a poucos segundos” de colidir com um avião da American Airlines que cruzava sua pista.

Apesar de viajar a 185 mph, a Delta pisou no freio, parando a apenas 300 metros do avião invasor.

Com fios de correio

Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}