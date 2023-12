Socialistas portugueses elegem novo líder após renúncia de Costa – POLITICO

O Partido Socialista (PS) de Portugal escolheu Pedro Nuno Santos para liderar o partido nas próximas eleições legislativas, após a demissão de António Costa.

O antigo ministro das Infraestruturas – apoiado principalmente pela ala esquerda do Partido Progressista – venceu as eleições do PS no sábado com 62 por cento dos votos sobre o ministro do Interior, José Luís Carneiro.

No dia 10 de março, Nuno Santos, 46 anos, enfrenta Luis Montenegro, do Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, numa eleição antecipada convocada depois de Costa ter decidido demitir-se na sequência de uma investigação de corrupção lançada contra ele e vários membros da sua administração em novembro.

A demissão de Costa também teve repercussões em Bruxelas – onde o antigo primeiro-ministro era visto como um dos favoritos para um dos principais cargos futuros da UE.

A maioria das sondagens de opinião sugerem uma disputa acirrada entre o PS e o PSD, enquanto o partido de extrema-direita Sega poderá aumentar as suas hipóteses de perturbar o sistema bipartidário de Portugal.

Depois de a sua vitória ter sido anunciada na noite de sábado, o novo candidato socialista apelou à unidade partidária antes das próximas eleições gerais. “Minha responsabilidade é apresentar um plano ambicioso e de reforma”, disse ele.

Nuno Santos é conhecido pelas suas capacidades de negociação – que ajudaram os socialistas a formar um governo com partidos de extrema-esquerda em 2015.

Há um ano, ele renunciou ao cargo de ministro das Infraestruturas após um escândalo envolvendo uma enorme indenização por demissão da companhia aérea nacional DAP.