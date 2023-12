UE aprova auxílio estatal de 140 milhões de euros para produção de biometano e hidrogénio em Portugal

Em linha com o plano industrial do Acordo Verde, a Comissão Europeia aprovou um projeto português de 140 milhões de euros para apoiar a produção renovável de hidrogénio e biometano para promover a transição para uma economia líquida zero.

O regime foi aprovado no âmbito do Quadro Temporário de Crise e Transição em matéria de Auxílios Estatais, adotado pela Comissão em 9 de março de 2023 e alterado em 20 de novembro de 2023, para apoiar medidas em setores críticos para acelerar a transição verde e reduzir a dependência de combustíveis.

Ao abrigo do regime, o subsídio será um prémio variável ao abrigo de um contrato bilateral pela diferença durante um período de 10 anos.

O auxílio é concedido através de um sistema de licitação competitivo em que os produtores de hidrogénio renovável e os produtores de biometano competem separadamente.

Num processo de licitação competitiva, os beneficiários são selecionados com base no preço de exercício por MWh de hidrogênio renovável ou biometano oferecido.

A Comissão afirmou que o plano português cumpre as condições estabelecidas no Quadro Temporário de Crise e Transição.

Em particular, a assistência será prestada projecto a projecto, com capacidade e orçamento estimados; A distinção assume a forma de um contrato bilateral; e será emitido após 31 de dezembro de 2025.

Além disso, segundo a Comissão, o auxílio está sujeito a condições destinadas a limitar distorções indevidas da concorrência, incluindo salvaguardas para garantir a competitividade do processo de concurso.

Concluiu que o projeto é necessário, adequado e proporcionado para facilitar o desenvolvimento de certas atividades económicas importantes para a implementação do programa REPower da UE e do programa industrial Green Deal, e para acelerar a transição ecológica.